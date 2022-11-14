Большие разногласия «Большой двадцатки»: чего мир ждет от саммита G20 на Бали

В числе прочего, российская делегация на саммите G20 намерена обсудить газовое сотрудничество с Турцией, а также поставки на мировой рынок зерна и удобрений.

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До открытия двухдневного саммита «Большой двадцатки» остается меньше суток. На острове Бали идут последние приготовления. Сергей Лавров уже там. Министр иностранных дел возглавляет российскую делегацию.

Этот саммит G20 уже называют одним из самых сложных за всю историю его проведения. В отеле, где уже завтра встретятся лидеры 20 крупнейших экономик мира, завершают последние приготовления. Объединение, задуманное сплотить, переживает глубокий внутренний раскол. И здесь символично даже расположение флагов. США вместе с ЕС и Великобританией, а Россия - с Саудовской Аравией. Хотя политические разногласия формально не значатся в повестке переговоров.

Многие, конечно, надеялись, что именно здесь состоятся первые с февраля переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. Но готовности к ним Вашингтон не выразил, а Владимиру Путину приехать сюда не позволил плотный график. Российскую делегацию на G20 возглавляет министр иностранных дел. Сергей Лавров еще накануне вечером прибыл в Индонезию. И его встреча получилась яркой не только из-за сверкавших в этот момент молний, но и из-за гостеприимства принимающей индонезийской стороны.

В отсутствие президента России все внимание приковано к первой личной встрече Джо Байдена с переизбранным на третий срок председателем КНР Си Цзиньпином. Президент США рассчитывает предотвратить ухудшение отношений с Пекином и таким образом не допустить его сближение с Россией. До этого Байден провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Ранее пригрозивший раскритиковать Россию в связи со спецоперацией на Украине британский премьер-министр Риши Сунак выступил еще с одним заявлением. В интервью газете The Telegraph он обвинил Россию в использовании продовольствия как оружия и призвал снизить ее влияние на международную экономику. В России неоднократно подчеркивали, что, наоборот, готовы безвозмездно предоставить продовольствие беднейшим странам. Но для этого его необходимо вывезти как раз из Европы, которая этому мешает.

Еще одна тема - энергетический кризис, про который завтра также во время пленарного заседания будет говорить Сергей Лавров. Около часа назад появились сообщения, что он попал в больницу после приземления на Бали. Однако из МИД тут же поступило опровержение.

«Ну и про нашего президента уже лет 10 пишут, что он заболел. Это такая игра уже не новая в политике», - сказал Лавров, комментируя новости о своей госпитализации.

Одно из главных туристических направлений мира - остров Бали - до пандемии принимал до шести миллионов иностранцев. Для сравнения, в прошлом году сюда приехало лишь 45 человек. Сейчас туристический поток вырос до 1,5 миллиона. Конечно, определенные надежды здесь связывают с саммитом «Большой двадцатки».

«С точки зрения количества туристов на Бали - то сейчас первый раз после периода коронавируса, когда я могу сказать, что ситуация улучшается. Я имею в виду, что туристы начали прибывать. Я надеюсь, что после саммита G20 больше туристов станут посещать остров Бали», - выразил надежду таксист Уэллис Уолли.

G20 - главное международное событие года. Конечно, оно коренным образом изменило жизнь на острове. На время саммита студентов и школьников отправили на удаленку. Безопасность на Бали обеспечивают 8 000 полицейских и 12 военных кораблей. На остров стянута военная техника, а еще армия при помощи беспилотников контролирует дорожную обстановку. Впрочем, изолировать Россию вряд ли кому удастся. Хотя бы в силу размера ее территории и влияния на международные процессы. Но то, что попытки будут, не приходится сомневаться. Саммит G20 откроется уже завтра и займет два дня.