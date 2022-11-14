Захарова назвала высшим пилотажем фейков новость Bloomberg о госпитализации Лаврова на Бали

Ранее Bloomberg, со ссылкой на неназванных официальных лиц Индонезии, сообщил о госпитализации главы МИД РФ.

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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала высшим пилотажем фейков новости о госпитализации главы МИД РФ Сергея Лаврова на Бали. Ранее об этом сообщил Bloomberg.

«Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите, мировой эксклюзив», - написала Захарова в своем Telegra-канале.

На индонезийский остров Бали Сергей Лавров прибыл накануне. Главу российского внешнеполитического ведомства у трапа самолета встретили люди в национальных индонезийских костюмах, которые исполнили традиционный индонезийский танец. Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.

Ранее глава министр иностранных дел России посетил столицу Камбоджи, где провел ряд двусторонних встреч. В завершение поездки Сергей Лавров поехал на гала-ужин Восточноазиатского саммита в национальных одеяниях.