Байден и Си Цзиньпин пожали друг другу руки перед встречей на полях G20

Ранее стало известно о готовности президента США возобновить диалог с китайским лидером и установить «систему сдержек и противовесов».

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Встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина началась на Бали. Лидеры двух стран появились перед многочисленными журналистами и пожали друг другу руки. Как удалось выяснить CNN, глава Белого дома перед встречей с китайским коллегой прорабатывал различные сценарии, которые могут возникнуть в ходе беседы.

«Он перебирал варианты: если это произойдет так, то нам следует поступить таким образом», - сообщил источник телеканала.

Это первая личная встреча Джо Байдена с председателем КНР с момента вступления в должность президента США. До этого лидеры общались только по телефону и видеосвязи.

Ранее стало известно о готовности президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена возобновить диалог с китайским лидером Си Цзиньпином и установить «систему сдержек и противовесов». Отмечается, что глава Белого дома полон решимости не допустить конфликта между США и Китаем.