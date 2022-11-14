Поставки зерна и газа: какие вопросы намерена российская делегация поднять на саммите G20

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На индонезийский остров Бали уже съезжаются иностранные делегации, которые примут участие в саммите G20. Главными темами форума станут вопросы здравоохранения, продовольственной и энергетической безопасности.

Напомним, что российскую делегацию представит Сергей Лавров. Его самолет приземлился в аэропорту Денпасар. Глава МИД РФ намерен на саммите поднять острые вопросы. Среди них будет поставка зерна и удобрений.

При этом Великобритания и Евросоюз задолго до начала саммита объявили, что призывают бойкотировать выступление Сергея Лаврова. Но это не помешает донести до всех позицию Москвы.

Между тем, на Бали уже все готово к открытию важнейшего экономического события года. Власти Индонезии заявляют, что подготовили лучший саммит за всю историю G20.

Ранее стало известно, что США и их западные партнеры намерены использовать площадку саммита для наращивания политической конфронтации. Представители западных стран едут на Бали с настроем «поссориться» с другими участниками международной встречи, вместо того, чтобы искать конструктивные пути решения глобальных проблем.