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Кремль: обстоятельства требуют, чтобы Путин оставался в России, несмотря на саммит G20

Андрей Аркадьев
13:18 14.11.2022
Все участники саммита в Индонезии, желающие пообщаться с российской стороной на высоком уровне, могут встретиться с главой МИД Сергеем Лавровым, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кремль: обстоятельства требуют, чтобы Путин оставался в России, несмотря на саммит G20
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Обстоятельства требуют, чтобы президент РФ Владимир Путин находился в России, поэтому вместо него представлять страну на саммите G20 поручено министру иностранных дел Сергею Лаврову. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Обстоятельства диктуют приоритет нахождения президента в Российской Федерации, поэтому было принято решение принять участие российской стороне в этом саммите на уровне министра иностранных дел», - сказал представитель Кремля.

Все участники саммита, желающие пообщаться с российской стороной, могут встретиться с Лавровым, подчеркнул он.

Саммит «Большой двадцатки» состоится на острове Бали в Индонезии 15-16 ноября.

Ранее китайское издание Global Times сообщило, что Соединенные Штаты Америки и их западные партнеры намерены использовать площадку G20 для наращивания политической конфронтации и едут на Бали с настроем «поссориться» с другими участниками международной встречи, вместо того чтобы искать конструктивные пути решения глобальных проблем.

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