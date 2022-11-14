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The Telegraph опубликовала план Сунака по снижению зависимости мировой экономики от России

Ян Брацкий
10:46 14.11.2022
Основной проблемой Сунак назвал зависимость ЕС от российских энергоносителей и продовольственный кризис.
The Telegraph опубликовала план Сунака по снижению зависимости мировой экономики от России
© Фото: Rob Pinney, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил свой план по снижению влияния России на мировую экономику. В статье для The Telegraph он уточнил, что прежде всего необходимо снизить зависимость от российских энергоносителей и производить больше продовольствия.

План Сунака состоит из пяти пунктов: это поддержка наиболее нуждающихся стран ближайшей зимой; наиболее обеспеченные государства должны поделиться продовольствием и нарастить его производство; страны коллективного Запада должны обеспечить безопасность поставок и быстрый отказ от энергозависимости; продвижение глобальной экономики и свободных рынков; устранение инфляции.

Свою статью британский премьер Риши Сунак опубликовал в преддверии саммита G20. Российскую делегацию на ней возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Как стало известно ранее, Великобритания и Евросоюз договорились пытаться изолировать Москву на саммите.

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