The Telegraph: ЕС и Великобритания планируют изолировать Россию на саммите G20

Китай, напротив, не собирается содействовать в изоляции РФ.

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Евросоюз планирует изолировать российскую делегацию на предстоящем саммите G20. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

По словам представителя европейской внешнеполитической службы, так международное сообщество выскажет свое мнение о действиях России на Украине. Российским коллегам таким образом покажут, что любые переговоры должны проводиться на условиях украинской стороны, пишет издание.

«Это означает также препятствовать их встречам с Сергеем Лавровым или кем-либо, кто возглавляет российскую делегацию, или сделать так, чтобы люди выходили, когда Россия выступает», - приводит газета комментарий чиновника.

Китай, однако, по словам автора материала, поддерживать идею не собирается. Пекин вместе с Москвой попробуют смягчить заявление европейских стран. Отмечается, что страны довольно тесно сотрудничают.

Встреча G20 пройдет на Бали 15 и 16 ноября. Во главе российской делегации поедет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Присутствие и видеообращение российского президента Владимира Путина на мероприятии не планируется.