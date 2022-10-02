Поле битвы за народ: каким запомнится день возвращения освобожденных территорий в Россию

Первый шаг к сегодняшним событиям был сделан, когда вернулся Крым, но тогда мы еще не видели, ни как Киев бомбит Донецк, ни как отряды наемников устраивают карательные рейды; теперь и наше поколение узнало, что такое победа, оплаченная кровью.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Четыре региона, Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вернулись в русский мир без фашизма и свастики, туда, где можно говорить и думать на родном языке, праздновать День Победы, носить георгиевские ленточки, чтить память предков и знать, что за тобой стоит вся мощь большой страны.

В четверг в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония подписания договоров о вступлении регионов в состав России. Страна увеличилась на 100 тысяч квадратных километров и 8 миллионов человек. Азовское море, исторически принадлежавшее России - теперь официально внутреннее море, Киев больше не сможет устраивать там провокации, военных баз НАТО там теперь тоже точно не будет. Абсолютно все сделано в соответствии с уставом ООН и международным правом. Народы Донбасса сделали исторический выбор и воспользовались своим правом на равноправие и самоопределение.

Речь президента России Владимира Путина по этому поводу была продолжением и знаменитой Мюнхенской речи, и обращения к нации от 24 февраля. Глава государства обращался и к россиянам, и к мировому сообществу. С западными миром - англосаксами и западными элитами - Россия теперь официально по разные стороны баррикад. Они захлебываются русофобией, а мы не принимаем их псевдолиберальные ценности.

Первый шаг к сегодняшним событиям был сделан 8 лет назад, когда Крым вернулся в родную гавань. Но тогда мы еще не видели ни как Киев бомбит Донецк, ни как отряды наемников с шевронами СС устраивают карательные рейды против мирного населения. Теперь и наше поколение узнало, что такое победа, оплаченная кровью.

Путин в своей речи поименно перечислил тех, кто сложил головы за право говорить на родном языке, сохранять свои обычаи и культуру. Их память почтили минутой молчания.

«Мы всегда будем помнить героев "Русской весны", тех, кто не смирился в 2014 году с неонацистским государственным переворотом на Украине. Это - воины Донбасса, мученики "одесской Хатыни", жертвы бесчеловечных терактов, устроенных киевским режимом. Это настоящий народный лидер Донецка Александр Захарченко, это боевые командиры Арсен Павлов и Владимир Жога, Ольга Кочура и Алексей Мозговой, это прокурор Луганской Республики Сергей Горенко. Это десантник Нурмагомед Гаджимагомедов и все наши солдаты и офицеры, павшие смертью храбрых в ходе спецоперации. Они - герои, герои великой России», - сказал президент.

Обращаясь к военнослужащим, мобилизованным резервистам и их родственникам, Путин рассказал о том, кому на самом деле они противостоят. После развала Советского союза Запад посчитал, что мировое господство ему обеспечено, расчет был на то, что РФ не оправится от потрясений 90-х годов, но страна выстояла и снова заняла достойное место в мире. Но Запад продолжает нападки под фальшивым знаменем порядка основанного на правилах. Западные страны твердят, что другим народам нужны свобода и демократия, но на самом деле все, что они могут предложить миру - порабощение и насилие. Путин напомнил - именно Америка в середине прошлого века поставила мир на грань глобальной катастрофы и именно Америка изобрела тактику выжженной земли. Теперь Вашингтон пытается снова принести в мир разрушения и нищету, только на этот раз упирает на экономические меры. Санкционный блицкриг провалился и большинство государств отказались слепо подчиняться воле Америки, но Вашингтон не отступает.

«Не исключаю, что они попытаются и вовсе довести систему до коллапса, на который все можно будет свалить, или, не дай бог, решат воспользоваться известной формулой "война все спишет". Россия понимает свою ответственность перед мировым сообществом и сделает все, чтобы привести в чувство такие горячие головы», - сказал президент.

Очевидно, что именно России предстоит сплотить мировое сообщество, чтобы противостоять гегемонии Вашингтона. И не удивительно, что в этом глобальном противостоянии именно Россия стала главной целью Запада.

Возвращение освобожденных, исконно русских территорий, насильно отторгнутых от страны в смутные времена развала СССР - еще один шаг на пути к большой исторической России, от которого в том числе зависит будущее всех россиян.

Самый торжественный момент церемонии: Путин и главы республик и областей подписывают международные договоры о вхождении в состав России. Как и 8 лет назад, во время «Крымской весны», их скрепляют рукопожатием - один за всех и все за одного.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в свою очередь подчеркнул, что происходящее сейчас на Украине - результат даже не последних лет эскалации, а результат превращения Западом Украины в свой плацдарм гораздо раньше.

«Ну а в эти 8 лет как-то все сконцентрировалось и стало понятным, что речь тут даже не об Украине - речь о такой большой программе, которая называется "анти-Россия", - сказал он.

При этом Россия по-прежнему заявляет о своей готовности к переговорам с Украиной, конечно, без обсуждения судьбы присоединившихся к России республик и областей. Речь идет именно о переговорах с Киевом, западным кураторам которого Путин в своей речи послал мощный сигнал, который Вашингтону и Брюсселю хорошо бы услышать.

После церемонии подписания на Красной площади состоялся грандиозный концерт. Десятки тысяч россиян пришли поддержать волю людей, которые свое будущее теперь представляют только с Россией. И, хотя долгая дорога в РФ для республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей уже позади, испытания еще не окончены. Но жители этих территорий могут быть уверены - защитники русской земли их не оставят. Но и без мужества жителей освобожденных территорий возвращение их земель было бы невозможным. Слова поддержки и признания их подвига доносятся из самого сердца страны до ее новых границ. Россия своих не бросает - эти слова, ставшие девизом внешней политики нашей страны, на практике доказали свою справедливость.