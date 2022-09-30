Путин заявил, что «поле битвы, на которое нас позвала судьба и история, - это поле битвы за наш народ»
Сейчас мы сражаемся за то, чтобы нельзя было вычеркнуть культуру Российской Федерации из истории, это поле битвы за большую историческую Россию. Об этом на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий заявил президент РФ Владимир Путин.
«Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история, это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию, за будущие поколения, за наших детей, внуков и правнуков. Мы должны защитить их от порабощения, от чудовищных экспериментов, которые направлены на то, чтобы искалечить их сознание и души. Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории», - сказал Владимир Путин.
Напомним, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве началась церемония подписания договоров о вступлении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
В зале Кремля собрались представители обеих палат парламента Российской Федерации, кабинет министров в полном составе, главы регионов, а также руководители религиозных конфессий.