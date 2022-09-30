Путин заявил, что «поле битвы, на которое нас позвала судьба и история, - это поле битвы за наш народ»

Путин добавил, что сейчас мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что РФ, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории.

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Сейчас мы сражаемся за то, чтобы нельзя было вычеркнуть культуру Российской Федерации из истории, это поле битвы за большую историческую Россию. Об этом на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий заявил президент РФ Владимир Путин.

«Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история, это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию, за будущие поколения, за наших детей, внуков и правнуков. Мы должны защитить их от порабощения, от чудовищных экспериментов, которые направлены на то, чтобы искалечить их сознание и души. Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории», - сказал Владимир Путин.

Напомним, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве началась церемония подписания договоров о вступлении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

В зале Кремля собрались представители обеих палат парламента Российской Федерации, кабинет министров в полном составе, главы регионов, а также руководители религиозных конфессий.