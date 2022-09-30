Путин заявил, что Россия открывает «не только двери, но и сердце» вошедшим в состав РФ территориям

Ранее президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья подписали договоры о вступлении территорий в состав Российской Федерации.

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Россия открывает новым территориям не только двери, но и сердце. С такими словами выступил на концерте, посвященном вхождению новых территорий в состав России, президент РФ Владимир Путин.

«Россия не только открывает двери родного дома для наших братьев и сестер, она открывает сердце. Добро пожаловать домой!», - сказал президент РФ.

Ранее российский президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья подписали договоры о вступлении территорий в состав Российской Федерации. После торжественного подписания документов прозвучал гимн России.

Напомним, 30 сентября в Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония подписания договоров о вхождении новых территорий в состав России. Кроме того, глава государства выступил с объемной речью, в ходе которой, в частности, указал, что РФ никогда не предаст жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.