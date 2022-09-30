Путин подчеркнул, что Россия не нужна США, но нужна россиянам
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
|
Путин подчеркнул, что Россия не нужна США, но нужна россиянам
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
15:05 В стране и мире
«Эти восемь лет были не первыми»: Шойгу перед подписанием договоров о вхождении в РФ новых территорий
13:46 Армия
МО РФ: в районе Николаева поражен взвод РСЗО HIMARS
12:16 В стране и мире
Кремль: Москва будет рассматривать обстрелы входящих в состав РФ территорий как агрессию против России
10:37 В стране и мире
Нарышкин: Россия обладает материалами о роли Запада в осуществлении взрывов на «Северных потоках»
13:45 Армия
МО РФ: до 200 украинских националистов уничтожены в районе Краматорска
Популярное
МО РФ: в районе Николаева поражен взвод РСЗО HIMARS
МО РФ: уничтожены цеха по сборке ракет к комплексам «Гром-2» и «Точка-У» в районе Днепропетровска
Путин подписал указ о признании Херсонской области независимой территорией
Путин заявил, что Запад пытается развязать «кровавую бойню» в СНГ
Сокрушительный удар: кадры работы самоходки «Малка» на Марьинском направлении
Улетучивающиеся деньги: новые подробности в деле аварии «Северных потоков»