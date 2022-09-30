Путин пообщался с 16-летней рядовой бригады «Призрак» из Донбасса и пообещал издать ее стихи

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Президент Российской Федерации Владимир Путин после выступления на митинге-концерте пообщался с 16-летней Богданой Нещерет, рядовой бригады «Призрак» из Донбасса, и пообещал ей издать сборник ее стихов.

На концерте Богдана прочитала свои стихи о России. Она, еще будучи ребенком, оказывала посильную помощь бойцам Донбасса.

Путин спросил у Богданы, как давно она интересуется поэзией и издала ли уже сборник стихов.

«У тебя на сборничек наберется? Давай издадим книжечку...Я попрошу коллег», - сказал Владимир Путин.

После чего Богдана передала президенту свои стихи.

«Спасибо вам большое. Для меня большая гордость быть рядом с вами», - ответила девушка

Напомним, российский президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья подписали договоры о вступлении территорий в состав Российской Федерации. В Большом Кремлевском дворце 30 сентября состоялась торжественная церемония подписания договоров о вхождении новых территорий в состав России. Кроме того, глава государства выступил с объемной речью, в ходе которой, в частности, указал, что РФ никогда не предаст жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.