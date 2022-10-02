Конституционный суд одобрил документы о принятии ЛДНР, Херсона и Запорожья в состав РФ

© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Конституционный суд России одобрил пакет международных договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. В суде отметили, что документы соответствуют Конституции РФ.

«2 октября 2022 года Конституционный Суд признал соответствующими Конституции РФ международные договора о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей», - говорится в сообщении на сайте суда.

Напомним, в день торжественной церемонии подписания договоров от президента России Владимира Путина поступили четыре запроса о принятии в состав государства четырех новы регионов на соответствие основному закону РФ. Теперь документы предстоит ратифицировать Государственной думе и Совету Федерации.

В Большом Кремлевском 30 сентября дворце состоялась торжественная церемония подписания договоров о вхождении новых территорий в состав России. Кроме того, глава государства выступил с объемной речью, в ходе которой, в частности, указал, что РФ никогда не предаст жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.