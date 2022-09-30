Путин заявил, что РФ сделает все, чтобы поддержать новые территории и их безопасность

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Российская Федерация сделает все, что чтобы поддержать новые регионы и их безопасность. С такими словами выступил на концерте, посвященном вхождению новых территорий в состав России, президент РФ Владимир Путин.

«Дорогие друзья, мы сделаем все, чтобы поддержать наших братьев и сестер. Мы будем делать все для того, чтобы обеспечивать безопасность, повышать уровень безопасности на этих территориях для этих людей», - сказал президент РФ.

Также глава российского государства в своем выступлении подчеркнул, что бойцы в ходе спецоперации героически защищают Донбасс.

Ранее российский президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья подписали договоры о вступлении территорий в состав Российской Федерации. После торжественного подписания документов прозвучал гимн России.

Напомним, 30 сентября в Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония подписания договоров о вхождении новых территорий в состав России. Кроме того, глава государства выступил с объемной речью, в ходе которой, в частности, указал, что РФ никогда не предаст жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.