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Борьба с пандемией и политика, ядерное оружие и Курилы: о чем Путин говорил с главами иностранных агентств

Роман Захаров
00:55 05.06.2021
Президент России на полях ПМЭФ-2021 ответил на острые политические вопросы иностранных журналистов.
Борьба с пандемией и политика, ядерное оружие и Курилы: о чем Путин говорил с главами иностранных агентств
© Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин в пятницу, 4 июня, по видеосвязи пообщался с главами мировых информационных агентств. Мероприятие состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) уже в седьмой раз. В 2021 году к общению с российским лидером были приглашены журналисты из Австрии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Катара, Китая, Южной Кореи, США, Турции, Франции и Японии.

Разговор получился продолжительный и откровенный. Путин ответил на множество актуальных вопросов, в том числе касающихся острых для мировой политики тем.

Здравоохранение вне политики

Одной из таких тем стала, разумеется, борьба с коронавирусом. Президент РФ в первую очередь подчеркнул, что мировому сообществу необходимо оставить в стороне политические разногласия, когда речь идет о сохранении жизни и здоровья людей. Он добавил, что попытки ограничить вакцину «Спутник V» некоторыми иностранными партнерами выглядят странно и напомнил, что данный препарат уже одобрен в 66 странах с населением более трех миллиардов человек.

Кроме того, Путин обратил внимание представителей СМИ, что единственным побочным эффектом от вакцинации «Спутником V» является «лишь повышение температуры на пару часов».

Глава государства также высказал позицию, что сохранение очагов коронавирусной инфекции в мире может привести к тому, что пандемия вновь охватит всю планету, а эффективный результат в борьбе с пандемией может быть достигнут только объединением усилий.

Свое не отдадим

Спрашивали российского лидера и об отношениях Москвы и Токио в контексте спора вокруг Курильских островов. Путин в ответ напомнил, что позиция японской стороны по этой проблеме часто менялась: если в 1956 году Япония просила вернуть два острова, то позже речь пошла уже о четырех. Однако ни СССР, ни РФ, уточнил президент, никогда  не соглашались на передачу этой территории. При этом глава государства подчеркнул, что внесенные изменения в конституцию РФ (о запрете отчуждения территорий страны) не означают, что диалог с Японией по мирному договору должен прекратиться

КНДР и «ядерные» санкции  

Говоря о ядерной проблеме КНДР, Владимир Путин подчеркнул, что данный вопрос необходимо решать не дальнейшими санкциями, а гарантиями безопасности. Он добавил, что Россия категорически против распространения в мире ядерного оружия, и в Северной Корее об этом знают.

Дружба и взаимодействие

В рамках беседы был затронут вопрос партнерских отношений РФ с другими странами. Речь, в частности, шла про Китай и Индию.

Так, по словам российского лидера, Москва и Пекин сумели удержать товарооборот на уровне 100 миллиардов долларов в минувшем году, несмотря на коллапс, охвативший весь мир из-за пандемии коронавирусной инфекции. Путин также сообщил, что несмотря на все сложности, России и КНР вполне по силам выйти на отметку товарооборота в 200 миллиардов долларов уже к 2024 году. Кроме того, отметил президент, Москва и Пекин имеют очень много совпадающих интересов и это лежит в основе развития двусторонних отношений.

Российско-индийские отношения Владимир Путин оценил как «глубокие и доверительные». По его мнению, между двумя странами существует целый ряд направлений для взаимодействия: экономика, энергетика, высокие технологии, агропромышленный комплекс, ОПК и вооружение. При этом он высказал позицию, что двусторонние отношения «будут и дальше развиваться поступательно на благо народам Индии и Российской Федерации».

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