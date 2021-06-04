Путин призвал оставить в стороне политические разногласия в вопросе вакцинации

Мировому сообществу необходимо оставить в стороне политические разногласия, когда речь идет о сохранении жизни и здоровья людей. Попытки ограничить вакцину «Спутник V» некоторыми иностранными партнерами выглядят странно, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума.

Президент напомнил, что вакцина на данный момент одобрена в 66 странах с населением более трех миллиардов человек.

«Когда речь идет о сохранении здоровья, спасении жизни людей, нужно оставить в стороне политические и иные разногласия. Поэтому, мягко говоря, странными и контрпродуктивными выглядят действия некоторых наших партнеров, которые откровенно пытаются не допустить, любыми способами ограничить использование российской вакцины», - сказал он на встрече с на встрече с представителями международного инвестиционного сообщества и представителями иностранных компаний-производителей «Спутника V».

В своем выступлении Путин отметил также, что российская вакцина прошла сложный путь от скептических оценок до мирового признания.