Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире ПМЭФ-2021 ТЕГИ

Путин призвал оставить в стороне политические разногласия в вопросе вакцинации

Анна Касаткина
20:49 04.06.2021
Президент считает контрпродуктивными попытки иностранных партнеров ограничить российскую вакцину.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Мировому сообществу необходимо оставить в стороне политические разногласия, когда речь идет о сохранении жизни и здоровья людей. Попытки ограничить вакцину «Спутник V» некоторыми иностранными партнерами выглядят странно, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума.

Президент напомнил, что вакцина на данный момент одобрена в 66 странах с населением более трех миллиардов человек.

«Когда речь идет о сохранении здоровья, спасении жизни людей, нужно оставить в стороне политические и иные разногласия. Поэтому, мягко говоря, странными и контрпродуктивными выглядят действия некоторых наших партнеров, которые откровенно пытаются не допустить, любыми способами ограничить использование российской вакцины», - сказал он на встрече с на встрече с представителями международного инвестиционного сообщества и представителями иностранных компаний-производителей «Спутника V».

В своем выступлении Путин отметил также, что российская вакцина прошла сложный путь от скептических оценок до мирового признания.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:54 В стране и мире
Видео
Путин и Вучич дали старт производству вакцины «Спутник V» в Сербии
19:15 В стране и мире
Видео
Мантуров раскрыл детали презентации первого в мире российского электросамолета
19:33 В стране и мире
Теннисистку Сизикову освободили из-под стражи в Париже
20:31 В стране и мире
Глава NASA принял приглашение Рогозина приехать в Россию
16:30 В стране и мире
Евросоюз официально запретил белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство
Популярное
Россиян предупредили об изменении срока выплат пенсий в июне
Видео
Британский фотограф рассказал в ООН правду о конфликте на юго-востоке Украины
СМИ: спецслужбы не смогли убедить правительство США в отсутствии инопланетян
Видео
Чайный сомелье объяснил, надо ли бояться напитка из пакетиков
Терапевт дала восемь советов страдающим от мигрени
Видео
«Скинул деньги с балкона»: сидевший с Путиным на Параде Победы ветеран рассказал, как его обокрали мошенники
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.