Путин заявил, что товарооборот между КНР и РФ может выйти на $200 млрд в год

Москва и Пекин сумели удержать товарооборот на уровне 100 миллиардов долларов в минувшем году, несмотря на коллапс, охвативший весь мир из-за пандемии коронавирусной инфекции. Несмотря на все сложности, странам вполне по силам выйти на отметку в 200 миллиардов долларов уже к 2024 году. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителями информационных агентств на полях ПМЭФ-2021.

«Одно из ключевых направлений - взаимодействие в сфере экономики. Несколько лет назад мы поставили с председателем КНР Си Цзиньпином задачу выйти на стомиллиардный рубеж нашего торгового оборота. Мы не только вышли на этот рубеж, но даже в сложных условиях пандемийного 2020 года удержали эту планку. Небольшое снижение было в торговом обороте, но все-таки он составил 104 миллиарда долларов», - сказал Путин.

Международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге со второго по пятое июня. На эти дни в Петербург съехались ведущие эксперты и представители деловых кругов, чтобы обсудить актуальные вопросы мировой повестки.

Деловая программа форума предполагает проведение более 100 дискуссий и встреч, на которых будут обсуждаться вопросы и проблемы глобальной экономики.