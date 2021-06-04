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Путин заявил, что товарооборот между КНР и РФ может выйти на $200 млрд в год

Ян Брацкий
22:59 04.06.2021
Как отметил глава российского государства, из-за пандемии коронавируса товарооборот снизился, но остался на отметке в 104 миллиарда долларов.
Путин заявил, что товарооборот между КНР и РФ может выйти на $200 млрд в год
© Фото: ТРК "Звезда"
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Москва и Пекин сумели удержать товарооборот на уровне 100 миллиардов долларов в минувшем году, несмотря на коллапс, охвативший весь мир из-за пандемии коронавирусной инфекции. Несмотря на все сложности, странам вполне по силам выйти на отметку в 200 миллиардов долларов уже к 2024 году. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителями информационных агентств на полях ПМЭФ-2021.

«Одно из ключевых направлений - взаимодействие в сфере экономики. Несколько лет назад мы поставили с председателем КНР Си Цзиньпином задачу выйти на стомиллиардный рубеж нашего торгового оборота. Мы не только вышли на этот рубеж, но даже в сложных условиях пандемийного 2020 года удержали эту планку. Небольшое снижение было в торговом обороте, но все-таки он составил 104 миллиарда долларов», - сказал Путин.

Международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге со второго по пятое июня. На эти дни в Петербург съехались ведущие эксперты и представители деловых кругов, чтобы обсудить актуальные вопросы мировой повестки.

Деловая программа форума предполагает проведение более 100 дискуссий и встреч, на которых будут обсуждаться вопросы и проблемы глобальной экономики.

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