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Путин оценил перспективы диалога по мирному договору с Японией

Роман Захаров
23:12 04.06.2021
По мнению президента РФ, в данной дискуссии есть много тонкостей, касающихся, в том числе, вопросов безопасности.
Путин оценил перспективы диалога по мирному договору с Японией
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Внесенные изменения в конституцию РФ не означают, что диалог с Японией по мирному договору должен прекратиться. Соответствующее заявление сделал российский лидер Владимир Путин на встрече с иностранными информагентствами на полях ПМЭФ.

«Японская позиция очень часто менялась, начиная с 1956 года, где речь шла о двух островах. Потом мы по вашей инициативе, по японской инициативе вообще прекратили какие-либо разговоры об этой части Курильской гряды. Потом мы возобновили по просьбе японской стороны, речь шла о двух островах. Потом японская позиция опять изменилась и речь уже пошла о четырех островах», - напомнил президент России.

Глава государства добавил, что РФ никогда не соглашалась с этим.

«Да, у нас внесены изменения в конституцию, безусловно, мы должны это учитывать, но я не считаю, что мы должны приостанавливать разговоры по мирному договору», - объяснил Путин свою позицию.

Президент РФ подчеркнул, что в данной дискуссии есть много тонкостей, касающихся, в том числе, вопросов безопасности.

Ранее Владимир Путин прокомментировал свою запланированную в Женеве первую встречу с президентом США Джо Байденом. По словам российского лидера, в рамках мероприятия необходимо будет попытаться найти пути урегулирования отношений двух государств

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