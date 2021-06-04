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Путин дал характеристику отношениям Индии и России

Роман Захаров
23:30 04.06.2021
По мнению президента РФ, между двумя странами сложились «глубокие и доверительные» отношения.
Путин дал характеристику отношениям Индии и России
© Фото: kremlin.ru
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Российско-индийские отношения оцениваются весьма успешно и доверительно. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин, отметив, что не существует каких-либо сомнений, что взаимодействие двух государств будет и дальше поступательно развиваться. 

«Что касается российско-индийских отношений, они развиваются весьма успешно, доверительно и традиционно. Мы очень ценим такой уровень отношений с нашими индийскими друзьями - это отношения действительно стратегического характера, они распространяются на целый ряд направлений взаимодействия - это экономика, причем, здесь и энергетика и высокие технологии», - объяснил он на встрече с главами международных информагентств в рамках ПМЭФ.

Президент отметил, что имеет в виду не только сотрудничество в сфере ОПК или купле-продажу оружия , но и «глубокие, и доверительные», отношения, которые, по его словам, выражаются в том, что «мы с Индией, единственным партнером, наверное, идем на совместную разработку и производство», в том числе на индийской территории, современных и перспективных систем вооружения, включая ракетную технику и не только.

«Поэтому у меня нет сомнений в том, что российско-индийские отношения будут и дальше развиваться поступательно на благо народам Индии и Российской Федерации», - подчеркнул глава государства.

В рамках встречи с журналистами Владимир Путин также оценил перспективы диалога по мирному договору с Японией. По его словам, внесенные изменения в конституцию РФ не означают, что диалог с Токио по данному вопросу должен прекратиться. 

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