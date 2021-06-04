Путин предупредил о риске возобновления пандемии

Сохранение очагов коронавирусной инфекции в мире может привести к тому, что пандемия вновь охватит всю планету. Об этом заявил на встрече с представителями международных информагентств президент России Владимир Путин.

Он отметил, что эффективный результат в борьбе с пандемией может быть достигнут только объединением усилий.

«Если где-то в мире будут оставаться очаги этой инфекции, то эти очаги могут опять послужить триггером, чтобы они распространились опять на всю планету. Это затрагивает миллионы людей, это очень опасно, и нам нужно сделать все для того, чтобы не политизировать эти процессы. Более того, даже на второй план должны уйти выгоды экономического характера, нужно во главу угла ставить гуманитарные вопросы борьбы за здоровье и жизнь людей», - сказал Путин на полях Петербургского международного экономического форума.

Ранее российский лидер призвал мировое сообщество оставить в стороне политические разногласия ради сохранения жизни и здоровья людей.