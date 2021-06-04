«Температура на пару часов»: Путин рассказал иностранным журналистам о побочных эффектах «Спутник V»

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что все побочные явления отечественной вакцины от COVID-19 - «лишь повышение температуры на пару часов».

«Летальных исходов нет и, надеемся, не будет», - подчеркнул Путин на ПМЭФ-2021.

Ранее президент РФ рассказал, что России со своей вакциной от COVID-19 «Спутник V», разработанной НИЦ имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ, пришлось пройти непростой путь: от скептических оценок до международного признания.

На данный момент, по словам Владимира Путина, препарат зарегистрирован в 66 странах.