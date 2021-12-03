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Девять дней после трагедии на «Листвяжной»: в Кузбассе проходят траурные мероприятия

Иван Линдеманн
07:17 03.12.2021
Трагедия на шахте произошла 25 ноября. В результате погиб 51 человек, пострадали 99.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Траурная церемония в память о погибших в результате трагедии на шахте «Листвяжная» прошла в Кемеровской области. Сегодня - ровно 9 дней с момента трагедии. В 8:21 по местному времени, когда произошел взрыв на шахте, по всему региону был дан длинный гудок МЧС, а во всех церквях зазвонили колокола. Затем горняки, местные жители, родственники и друзья погибших и пострадавших под звуки метронома возложили цветы к монументу «Память шахтерам Кузбасса».

Накануне горноспасателям удалось поднять из тоннелей тела еще шести человек. Сейчас в шахте остаются еще 29 погибших. Также известно местоположение 12 горняков и 2 спасателей, однако поиски еще 15 продолжаются. Операция идет практически в круглосуточном режиме, но высокая концентрация метана не позволяет полноценно продолжать работы. Чтобы их ускорить, спасатели бурят скважины и заливают азот, который поможет стабилизировать атмосферу.

Трагедия на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. В результате погиб 51 человек, пострадали 99. По предварительным данным, причиной аварии стал взрыв метана. Следственный комитет возбудил сразу несколько уголовных дел. По числу жертв трагедия стала крупнейшей на российских шахтах за последние 11 лет.

Накануне во время совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса Владимир Путин жестко раскритиковал действия виновных в трагедии на шахте. По его словам, причиной аварии стало отсутствие контроля за производством работ со стороны руководства, а также нарушения со стороны сотрудников Ростехнадзора. Президент заявил, что недопустимо эксплуатировать мужество шахтеров в погоне за прибылью, и подчеркнул, что их жизнь и здоровье должны быть защищены.

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