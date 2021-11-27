Чуприян озвучил версию гибели горноспасателей в шахте «Листвяжная»

Горноспасатели, во время работы в шахте «Листвяжная», могли погибнуть из-за резкого роста концентрации окиси углерода. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян. По его словам, заключение о причинах гибели сделали специалисты.

«Я могу сказать мнение специалистов: потому, что резко возросла концентрация окиси углерода, ее только прибором можно понять», - заявил врио главы МЧС в эфире «Соловьев LIVE».

Ранее одного из спасателей Александра Заковряшина нашли в шахте живым. Он был госпитализирован, позже стало известно, что ему диагностировали почечную недостаточность.