В МЧС сообщили о сложностях обследования шахты «Листвяжная» из-за лавы

Спасателям МЧС осталось обследовать последний шестикилометровый участок шахты «Листвяжная», где произошло возгорание, унесшее жизни десятков человек. Об этом сообщил руководитель Военизированной горноспасательной части МЧС России Николай Медведев. Он отметил, что это самый сложный участок работ.

«Осталось обследовать шесть километров. Самый сложный участок остался - лава и добычной забой. Туда невозможно добраться, так как неизвестная обстановка по завалам и состоянию выработки из-за наличия взрывоопасной атмосферы», - цитирует ТАСС слова спасателя.

Ранее стало известно, что количество пострадавших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до 76 человек. 60 из них находятся в больнице, еще 12-ти пострадавшим помощь оказывается на дому.