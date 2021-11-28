Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МЧС сообщили о сложностях обследования шахты «Листвяжная» из-за лавы

Алексей Курильченко
16:15 28.11.2021
Спасателям осталось обследовать шесть километров шахты в Кемеровской области.
В МЧС сообщили о сложностях обследования шахты «Листвяжная» из-за лавы
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
Читайте нас на:

Спасателям МЧС осталось обследовать последний шестикилометровый участок шахты «Листвяжная», где произошло возгорание, унесшее жизни десятков человек. Об этом сообщил руководитель Военизированной горноспасательной части МЧС России Николай Медведев. Он отметил, что это самый сложный участок работ.

«Осталось обследовать шесть километров. Самый сложный участок остался - лава и добычной забой. Туда невозможно добраться, так как неизвестная обстановка по завалам и состоянию выработки из-за наличия взрывоопасной атмосферы», - цитирует ТАСС слова спасателя.

Ранее стало известно, что количество пострадавших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до 76 человек. 60 из них находятся в больнице, еще 12-ти пострадавшим помощь оказывается на дому.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:15 В стране и мире
В МЧС сообщили о сложностях обследования шахты «Листвяжная» из-за лавы
16:24 В стране и мире
Путин выразил соболезнования родным Градского в связи с его смертью
14:52 В стране и мире
«Финальный аккорд осени»: синоптик рассказал о двух погодных рекордах в конце ноября
15:28 В стране и мире
Видео
В Перу произошло землетрясение магнитудой 7,3
15:56 В стране и мире
Врачи определили группу риска для омикрон-штамма
Популярное
Видео
Прогулка по «красной зоне»: блогеры-антиваксеры посетили ковидные больницы
Видео
Камень-шпион: в воронежской академии разработали новый способ следить за врагом
«Наших выгоняют»: США в январе покинут 27 российских дипломатов
Россиян предупредили о панических атаках и «ковидном тумане» после коронавируса
Видео
Охотник почти три недели пролежал в избушке в тайге после нападения медведя и выжил
Видео
Глава Прокопьевска отправлен в отставку после банкета во время траура из-за трагедии в шахте Кузбасса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.