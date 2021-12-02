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Путин призвал не допустить огульных обвинений при расследовании трагедии в Кузбассе

Ян Брацкий
18:09 02.12.2021
Тем не менее, главу государства возмутил факт систематического сокрытия чрезмерной загазованности шахты.
© Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал избегать огульных обвинений при расследовании трагедии на шахте «Листвяжной» в Кузбассе. С таким заявлением глава государства выступил в ходе дистанционного совещания с членами правительства.

«Конечно, Следственный комитет, прокуратура будут с этим разбираться подробно, и никаких огульных обвинений, наездов, как в народе говорят, никто допускать не будет. Но все-таки эти заявления, предварительный отчет о работе Следственного комитета, там говорится, что принимались систематические меры к сокрытию факта чрезмерной загазованности, фальсифицировались эти данные. Ведь кто-то это делал! Зачем? Чтобы побольше добыть и на экспорт отправить? Зачем? Результат-то какой? Трагический. Теперь все сидим и все головы опустили», - возмутился президент.

Ранее стало известно о начале выплат семьям погибших горняков на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Семьи погибших получат по два миллиона рублей единовременной выплаты. Кроме того, каждый член семьи лично получит еще по одному миллиону рублей. Отмечается, что всего на выплаты взятых на себя обязательств собственники шахты направят более 300 миллионов рублей.

Трагедия на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. В результате взрыва метана погиб 51 человек - шахтеры и горноспасатели. В больницах на лечении находятся 60 пострадавших, еще 12 восстанавливаются дома. 

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