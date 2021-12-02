Горноспасатели подняли из шахты «Листвяжная» тела еще шестерых погибших

Тела еще шестерых человек, погибших в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, подняты на поверхность силами горноспасателей. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

«Отделения ВГСЧ подняли из шахты еще шесть тел погибших шахтеров», - написал он в своем Telegram-канале.

Таким образом, в общей сложности после аварии на шахте были подняты на поверхность тела 22 человек. В настоящий момент продолжаются поиски еще 29.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление, под землей в тот момент находились 285 человек. Большую часть из них удалось эвакуировать, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва.

Причиной ЧП, согласно предварительным данным, стал взрыв метана. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.