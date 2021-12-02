Путин назвал причину аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Российский лидер Владимир Путин заявил, что причиной аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты. Президент отметил, что, по данным СК, проверки на шахте не проводились.

Путин в ходе совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса сообщил, что ему пришел документ из Следственного комитета по аварии.

«Причиной аварии стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ... проводимых при повышенной загазованности метаном», - отметил российский глава.

По словам Путина, СК было установлено, что «руководством шахты систематически принимались меры к сокрытию фактов чрезмерной загазованности шахты метаном».

Напомним, трагедия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла в четверг, 25 ноября. В результате взрыва метана погиб 51 человек - шахтеры и спасатели. В больницах на лечении находятся 60 пострадавших, еще 12 восстанавливаются дома.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов рассказал, что прокуроры проверят 111 шахт и разрезов в Кузбассе с уполномоченными службами.

Также, по его словам, на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области скрывались показания индивидуальных приборов контроля.