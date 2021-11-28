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«Стену снесло взрывом»: шахтер рассказал о трагедии на шахте «Листвяжная»

Алексей Курильченко
19:50 28.11.2021
Сила взрыва метана в шахте была настолько велика, что снесла одну из стен, рассказал очевидец.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Шахтер Наим Тухтаев, оказавшийся очевидцем взрыва на шахте «Листвяжная», рассказал «Звезде» о том, как ему удалось выбраться из тоннелей. По его словам, сначала никто не мог понять, что произошло, хотя некоторых силой взрыва сбило с ног.

«Уже был конец смены, собирались домой и тут резкий хлопок и волна потом. Там кто сидел, кто стоял - тех снесло с ног. Резко появились дым и гарь, ничего не видно на расстоянии вытянутой руки. Мы не сразу поняли, что происходит, думали - включать самоспасатели или нет. Но потом все же надели. Нам надо было выйти на "ходок" (выработка для передвижения и проветривания - прим. ред.) - там была стена, но ее снесло взрывом... Метров 30 я прошел, потом потерял сознание», - рассказал шахтер.

Мужчине удалось прийти в себя спустя несколько секунд. Поднявшись, он услышал голоса других горняков.

«Я слышал сзади, как наш горный мастер Гена кричал кому-то: "Вставай, включи самоспасатель, пошли!". Еще слышал, что у нас новенький все никак не мог включиться в самоспасатель - Гена ему свой отдал. Но он все равно остался там в итоге. Потом мы потом вышли на "ходок" и уже по нему поднялись на поверхность», - сказал Наим.

Шахтер отметил, что выйти работникам сильно помог горный мастер Геннадий. В то время, как другие были в шоке от произошедшего, тот сохранял хладнокровие и руководил эвакуацией. После того, как Геннадий вывел смену Наима, он остался в шахте помогать другим горнякам.

Трагедия на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. В результате взрыва метана погиб 51 человек - шахтеры и спасатели. В больницах на лечении находятся 60 пострадавших, еще 12 восстанавливаются дома.

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