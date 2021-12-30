От авиаполка с «Кинжалами» до атомных подлодок: что получили ВС РФ в 2021 году

Термометр показывает минус 30, толщина льда - полтора метра, арктическое безмолвие нарушает лишь треск океанского панциря. Появляются сразу три атомные подводные лодки Северного флота - это грандиозное зрелище и ювелирная работа моряков. В приполярном районе Ледовитого океана они всплыли одновременно в радиусе 300 метров.

Комплексная экспедиция Минобороны «Умка-2021» - экипаж атомохода выстрелил торпедой из-подо льда. В точке, близкой к географическому полюсу, самолеты МиГ-31 совершили дозаправку в воздухе. Невзирая на сложнейшие метеоусловия, свои задачи выполнили бойцы арктической мотострелковой бригады. Люди и техника не подвели. О ходе маневров на архипелаге Земля Франца-Иосифа докладывают президенту РФ Владимиру Путину.

«Главнокомандующего Военно-морским флотом прошу передать слова благодарности всему личному составу, участвовавшему в экспедиции, в учениях, за проявленные мужество, самоотверженность и профессионализм», - сказал Путин.

На борт атомной подлодки «Князь Владимир» поднимается Сергей Шойгу. На корпусе не осталось никаких следов после того, как лодка проломила многолетний арктический лед. Глава военного ведомства осматривает новые причалы на базе Северного флота в Гаджиево. Они необходимы для новых подводных кораблей.

Всего Военно-морской флот в этом году получил три атомные подлодки: две многоцелевые проекта «Ясень-М» - «Казань» и «Новосибирск» и один ракетоносец проекта «Борей» - «Князь Олег». Состав флота пополнили четыре надводных корабля, десять боевых катеров. На дежурство заступили три береговых ракетных комплекса. На Военно-морском флоте сформированы четыре новые воинские части. Морские рубежи надежно защищены, на островах и побережье Ледовитого океана завершено создание сразу двух военных баз.

Минобороны провело целый ряд успешных испытательных пусков. Например, гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон», способная достичь скорости в 9 махов. Стреляли в этом году из-под воды с атомной подлодки «Северодвинск» и с борта фрегата «Адмирал Горшков». Завершилась программа испытаний целым залпом «Цирконов» в Баренцевом море. Уже в следующем году начнутся серийные поставки этой ракеты.

Еще одна сокрушительная новинка - противолодочный ракетный комплекс «Ответ». Ракету запустили с борта корабля «Маршал Шапошников» в акватории Японского моря.

В Ракетных войсках стратегического назначения завершено перевооружение первого ракетного полка на ракетный комплекс «Авангард». В двух полках РВСН на боевом дежурстве - уже первые пусковые установки ракетного комплекса «Ярс».

Авиационная составляющая стратегических ядерных сил пополнилась четырьмя модернизированными ракетоносцами Ту-95МС. Беспрецедентных значений достиг уровень современности техники в ядерной триаде. Он доведен до самого высокого показателя за всю историю ее существования - 89,1%.

В войсках сформирован отдельный авиационный полк, вооруженный самолетами МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Минобороны осваивает и околоземное пространство. На военном космодроме Плесецк состоялся очередной пуск перспективной грузовой тяжелой космической ракеты «Ангара-А5» с новейшим разгонным комплексом «Персей».

Лидирующие позиции наши Вооруженные силы занимают и по уровню оснащенности современной техникой в целом. Он составляет 71,2%. Более 80% исправности всей техники в войсках.

Минобороны располагает самым большим воздушным флотом для тушения лесных пожаров. Такой группировки самолетов Ил-76, вертолетов Ми-8 и Ми-26 нет больше в распоряжении ни одного ведомства. И эта техника была задействована, чтобы прийти на помощь терпящей бедствие Якутии. Шлейф дыма достигал Северного полюса.

На помощь гражданским специалистам приходят и военные медики. Врачи в погонах ежедневно работают в ковидных отделениях, Минобороны доставляет в регионы медикаменты и столь необходимый для спасения жизней кислород.

Борьбу с пандемией ведут и военные строители. Уже в строю десятки многофункциональных медицинских комплексов, построенных в прошлом году, в этом сданы новые медучреждения в Москве, Санкт-Петербурге и Владикавказе. Возведен диагностический комплекс в Кызыле. Продолжается стройка в Тульской области. Общая площадь возводимых объектов - более 80 тысяч квадратных метров.

Военные трудятся и на других не менее важных объектах, силами Минобороны проложен трубопровод в Крыму, который позволит решить проблему снабжения отдельных районов полуострова до появления магистральной трубы. Армия задействована на возведении второй ветки БАМа. Военным инженерам достался самый трудный участок пути, работы ведутся с опережением графика.

Технически армия становится все более совершенной и все ближе к решению ключевой задачи, как воевать, не рискуя жизнями своих солдат. И в этой области настоящий прорыв. Российский ударный беспилотник С-70 «Охотник» впервые продемонстрировали на заводе. Этот летный образец - предсерийное производство. Поставки в войска - в ближайшие годы.

Военные продолжают нести службу и в боевых условиях. В Сирии силами Центра по примирению сторон в этом году проведено более 3 000 гуманитарных операций, российские советники не допустили кровопролития в провинции Дэраа. В свои дома в республике вернулись более двух миллионов жителей. На аэродроме Хмеймим завершены работы по увеличению взлетно-посадочной полосы. Уже больше года длится миротворческая миссия российских военных в Нагорном Карабахе.

Руку помощи российские военные протянули и тем, кого застала врасплох ситуация в Афганистане. Наши самолеты военно-транспортной авиации направляются в Кабул, чтобы забрать оттуда граждан России, стран СНГ и афганцев, которые живут, учатся и работают у нас в стране.

В канун Нового года у всех, кто служит в армии, появилась возможность провести больше времени со своими семьями. Впервые в этом году министр обороны объявил последние дни перед праздником выходными. Это значит, что на службу отправятся только те, кто несет непрерывное боевое дежурство, а все остальные смогут просто отдохнуть.

Для жителей Москвы и Московской области в парке «Патриот» начался традиционный зимний фестиваль. Сооружен гигантский каток с видом на великолепный Главный храм Вооруженных сил, трассы для тюбинга и скоростного спуска на коньках. И ждут на территории парка не только военных, но и всех желающих. Старт зимней сказке дал лично Сергей Шойгу.

После новогодних каникул всем тем, кто потрудился в этом году, вновь предстоит выйти на службу, чтобы добиваться новых высот, без которых сложно представить Российскую армию.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов