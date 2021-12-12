Магистраль, связавшая поколения: как новое строительство БАМа меняет Сибирь и Дальний Восток

Как и полвека назад, строительство нового, современного участка Байкало-Амурской магистрали - приоритетная задача геополитической важности развития востока России, способная повысить экономический потенциал страны. Расширение восточной ветки БАМа было поручено президентом Владимиром Путиным. Позднее, во время церемонии завершения проходки нового тоннеля БАМа, расположенного на границе Иркутской области и Бурятии, президент даст свою оценку этому масштабному проекту.

«Это самый быстроокупаемый проект в развитии всей транспортной системы, это большая, очень важная, сложная и очень нужная работа. Я вас с этим поздравляю и надеюсь, что это не последнее ваше достижение», - считает президент.

Сроки работ поражают: строительство первого участка второго главного пути Байкало-Амурской магистрали происходит с опережением графика, как минимум на 113% в сутки. Ввиду этого, завершение работ возможно на четыре года раньше - уже в 2023 году, а не к 2027-ому, как планировалось изначально. Строительство новой восточной ветки увеличит пропускную способность БАМа почти в 3 раза и в полном объеме обеспечит потребности региона по перевозкам. Но главной целью, как и 50 лет назад, является не увеличение грузо- и пассажироперевозок, а сделать отдаленные регионы ближе друг к другу и создать фундамент для освоения этих богатых и обширных территорий России. И вот в апреле 2021 года Минобороны РФ начало строительство второго пути.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу говорил, что строительство высокоскоростных дорог имеет огромное значение для экономики страны, равно как и Северный морской путь, представляя для России важнейшее стратегическое значение. В частности, это позволяет перебрасывать военные грузы и войска.

«В идеале было бы здорово, если бы у нас с большими скоростями, без остановок и станций для грузовых перевозок появилась бы отдельная железная дорога. Может, параллельно назвать ее Транссиб-2 или БАМ-2 и сделать ее такой скоростной, чтобы грузы доставлялись за пять-шесть дней от Находки до Гамбурга», - сказал глава военного ведомства.

Тогда же, 12 августа, он дал старт реконструкции Байкало-Амурской магистрали. Вместе с ним на торжественной церемонии присутствовали юнармейцы поселка Верхнезейск, став свидетелями исторического события.

И вот, спустя 4 месяца, Сергей Шойгу уже дает старт укладке стыковки железнодорожного пути БАМа. Отдельного внимания заслуживает то, что реконструкция проводится усилиями военных специалистов министерства обороны: они участвуют в расширении восточной ветки железнодорожной магистрали на самом сложном участке длиной 340 км - от станции Улак до станции Февральск.

«Важность этой задачи обусловлена острой необходимостью увеличения пропускной способности БАМа, необходимостью наращивания транспортных потоков, что будет способствовать развитию регионов, экономическому росту государства и укреплению его обороноспособности», - сказал министр обороны.

Заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, комментируя особенности строительства железнодорожного пути на участке Улак-Февральск, отмечает, что пришлось работать в условиях тайги и вечной мерзлоты.

«Это самый сложный участок БАМа - и в советское время, когда строили, и сейчас, потому что на всем участке вечная мерзлота, а здесь ещё и болота. Вот поэтому нам и нужна сейчас зима, чтобы мы все выемки и дороги сделали по морозу, в противном случае, мы туда не зайдём до июня месяца», - сообщил он.

Между двумя ветками магистрали - БАМом 20-го века и БАМом 21-го века всего 5 метров, но в то же время их разделяют полвека. Различия между ними не только внешние, как, например, шпалы бетонные и шпалы деревянные, но и то, что новое полотно способно выдержать железнодорожные составы весом в 2 раза больше чем раньше. Состав теперь способен разогнаться до 100 километров в час, вместо прежних 60.

Этот масштабный проект имеет больше параллелей с советским, чем может показаться на первый взгляд. И дело не только в технологии укладки, разработанной ещё в 70-е годы. Как и тогда, главными творцами больших проектов сейчас являются люди - энтузиасты, готовые круто изменить свою жизнь. Так, электромеханик Евгений Иванов 5 лет назад переехал из Иркутска строить БАМ. Евгений не жалуется на суровые погодные условия и отсутствие привычного уклада жизни: за время работы на БАМе он получил колоссальный опыт и уже возглавил отдел. Также уровень зарплат на порядок выше, чем в других регионах. На прежнем месте повышение могло быть не скоро, примерно в два раза дольше.

«Приехал сюда на север из-за красоты Байкала. Люди здесь отзывчивые, приветливые, добрые», - говорит он.

Гражданские специалисты трудятся на БАМе плечом к плечу с военными - также, как и 50 лет назад. Работают строители ударно, как и их предшественники, а вот условия проживания - совершенно иные: в кратчайшие сроки для них возвели современные блочно-модульные городки, в которых есть все необходимое для комфортного проживания как дома. Это и отопление, система кондиционирования, и душевые, столовая, и даже баня с тренажерным залом. Также в условиях вечной мерзлоты даже техника находится в комфортной среде.

«Несмотря на то, что зима только началась, у нас уже были 30-ти градусные морозы, и в таких условиях работать не комфортно. А здесь - и освещение, и вентиляция, и тепло. Можно с включенным двигателем работать. Вентиляция весь дым убирает, не угоришь угарным газом. Самое главное - тепло: без перчаток можно работать, любым ремонтом заниматься», - рассказывает сварщик Евгений Кульков.

Реконструкция БАМа – первый шаг на пути к Большому Сибирскому Повороту – проекту грандиозного развития важнейшего для страны региона. Проект уже получил поддержу правительства. Идею развития Сибири ранее предложил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с учеными в Новосибирске в августе 2021 года. Также он пообещал подумать о предоставлении российским вузам заданий на рабочие специальности.

По мнению министра обороны, вместо того, чтобы экспортировать сырье, следует развивать собственные производства. Так, например, между Красноярском и Братском может быть создан промышленный центр, ориентированный на производство меди и электротехники. В том же районе могла бы разместиться и отечественная «Алюминиевая долина» – кластер, полностью сфокусированный на производстве продукции высоких переделов по переработке алюминия. Центр высокодоходной добычи угля может появиться в Южной Сибири. В районе Канска имеется потенциал по созданию углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья.

«Нам необходимо в Сибири построить 3, а лучше 5 крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300-500 тысяч, лучше — до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», - предложил Шойгу.

Строительство северо-восточного отрезка магистрали ведется от Тынды в Амурской области до Комсомольска-на-Амуре. В 2021 году на строительство выделено порядка 134 млрд рублей. Ранее президент Путин поручил Правительству России осуществлять контроль за формированием цен на основные сырье и материалы, используемые при реконструкции и строительстве железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.