Шойгу: Северный флот способен эффективно противостоять имеющимся угрозам России в Арктике

Сергей Шойгу заявил, что северный флот способен эффективно противостоять имеющимся вызовам и угрозам России в Арктике.

«Для укрепления обороноспособности Российской Федерации и защиты ее национальных интересов в Арктике министерство обороны ведет планомерную работу по повышению боевых возможностей Северного флота. Он оснащается современной военной техникой, адаптированной к применению в суровых климатических условиях. Активно ведется боевая подготовка, проводятся различные исследовательские мероприятия», - отметил Шойгу на совещании в Мурманске.

Глава оборонного ведомства напомнил: на прошлой неделе завершилась комплексная арктическая экспедиция «Умка-2021». По словам Шойгу, ее значение сложно переоценить. Первый раз в истории не только российского, но и советского флота из подо льда всплыли сразу три атомные подводные лодки.

Министр заметил, что сегодня совершенствованию арктической инфраструктуры уделяется значительное внимание. Все эти меры и обеспечивают способность Северного флота эффективно парировать вызовы и угрозы для России в арктическом регионе.