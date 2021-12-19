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Машина с секретом: как устроен российский «думающий» беспилотник С-70 «Охотник»

21:13 19.12.2021
Самый серьезный прорыв в разработке С-70 - внедрение в контур управления машины элементов искусственного интеллекта.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Новосибирске первый летный экземпляр самого мощного на сегодняшний день тяжелого ударного беспилотника С-70 «Охотник» выкатили на взлетную полосу Чкаловского авиазавода. Теперь ему нужно научиться летать. Это первый летный экземпляр. За ним пойдет серия. Аэродинамическая схема - «летающее крыло». Вес машины больше 20 тонн. Из них восемь - полезная нагрузка.

«Сегодня большое событие, уже, фактически, собран первый самолет в серийном облике, выкатка самолета это уже серьезный этап и буквально через несколько месяцев будет первый вылет. Это, конечно, большое событие для Вооруженных сил, мы давно к этому шли, и вот это такой серьезный прорыв и шаг вперед», - рассказал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Серьезный прорыв - это, в первую очередь, разработка программного обеспечения и внедрение в контур управления машины элементов искусственного интеллекта. И это главный секрет «Охотника». Сама аэродинамическая схема «летающее крыло» не секрет, секрет, какое она дает значение ЭПР - эффективной площади рассеивания. Это значение определяет радиолокационную заметность машины. Секрет и конструктивные особенности плоского сопла двигателя, которое тоже уменьшает заметность летательного аппарата. Но все-таки главное - особенности и принципы работы искусственного интеллекта, внедренного в машину, обладающего, без преувеличения, уникальными возможностями.

«Это совершенно иной функционал, который скрыт внутри. Это разработанное специализированное целевое оборудование, которое как раз и позволяет этот функционал обеспечивать, функционал с учетом требования заказчика… Поскольку заказчик - Минобороны, то и цели, и задачи он выполняет соответствующие», - пояснил главный конструктор С-70 «Охотник» Сергей Бибиков.

Спектр целей и задач, которые поставлены перед тяжелым ударным «Охотником», очень широк. Здесь и доразведка целей, и барражирование в скрытном режиме, работа в паре с истребителями и истребителями-бомбардировщиками, и выстраивание цепочки обмена данными, а также полет и поражение цели в полностью автоматическом режиме и работа под управлением оператора на значительном удалении в режиме реального времени. Практически все эти задачи были опробованы на первом «Охотнике», самолете-демонстраторе.  На нем же были впервые опробованы и те самые элементы искусственного интеллекта, возможности которого к выкатке предсерийной машины не просто значительно увеличились, они во многом принципиально изменились. В результате получилась первая в мире машина, которая умеет думать на основе накопленных и сохраненных в памяти фактов. Искусственный интеллект и его возможности - это сегодня самая обсуждаемая в мире тема.

«С нашей точки зрения искусственный интеллект - это способность машины принимать решения в условиях быстро меняющейся обстановки без вмешательства оператора», - сказал главный конструктор АО «Кронштадт» Николай Долженков.

А еще первый «Охотник», испытания которого начались два года тому назад, доказал правильность решения в выборе материала, из которого его делают - углеволокна. Из него по особой схеме сплетается ткань. Из ткани выкраивается многослойный цельный контур аэродинамической схемы. Затем выкройки пропитываются специальным связующим, определяющим жесткость конструкции, после чего будущий «Охотник» отправляется в специальный автоклав, где выкройки запекаются. Работа над схемой плетения нитей, а самое главное, над связующим материалом, началась почти сорок лет назад.

«Мы уже тогда, в начале 80-х годов понимали, что надо уже заниматься самолетами пятого поколения и искали некоторые подходы в конструкции, в двигателестроении, в материалах, во многом еще другом, уделяя внимание свойствам самолетов пятого поколения, которым он мог бы соответствовать», - рассказал главный конструктор ОАК Сергей Коротков.

Если говорить об «Охотнике», то он пятому поколению соответствует полностью. В первую очередь, по малозаметности. Что же касается умения думать и анализировать обстановку, то это уже первый шаг в следующее, шестое поколение. Как говорят инженеры и конструкторы - задел на будущее.

«Вторая, абсолютно необходимая черта и способность - это способность к самообучению, используя собственный машинный опыт. То есть программа должна быть такой, которая позволяет постоянно совершенствовать свои навыки и умения, именно программные. Причем эти навыки не сводятся к навыкам отдельного механизма, отдельной машины, отдельного самолета, а она коллективирует, эта программа коллективирует общий опыт всего парка - и таким образом опыт всех становится опытом каждого», - отметил Долженков.

Сейчас предсерийный «Охотник» будут учить летать. Сначала оператор научит его запускать двигатель, потом рулить, потом разбегаться по полосе и делать первые подскоки. Потом начнутся короткие подлеты и посадки. Все это будет откладываться в памяти машины. Потом полеты. А потом вся эта машинная память будет просто перекладываться в очередной серийный самолет. Когда их станет много, они сами будут обмениваться новой или только что полученной информацией, заполняя пустые кластеры машинной памяти новыми фактами.

То, что машина может и умеет думать было доказано испытаниями первой версии С-70. В Главном летно-испытательном центре, где первый самолет-демонстратор отработал почти год, его научили читать карты и наносить удары по четко определенной цели, прятаться под брюхо самолета сопровождения, соблюдая минимальный вертикальный интервал, превращаясь на экранах радаров в одну, практически незаметную точку, становиться ведущим и уходить вперед группы для доразведки, поиска и корректировки месторасположения цели, передавая сопровождающим его истребителям-бомбардировщикам ее новые или изменившиеся координаты на местности.

Была у испытателей и еще одна не афишируемая задача - проверить на «Охотнике» сам принцип работы схемы «летающее крыло», которая применяется в России впервые. Делалось это уже в интересах КБ Туполева, который сейчас работает над перспективным комплексом дальней авиации - новый стратег тоже будет сделан по такой же аэродинамической схеме. Так что первый этап пройден. Теперь серийное производство и постановка на вооружение. 

Материал подготовили Алексей Самолетов, Анна Касаткина, Николай Баранов.

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