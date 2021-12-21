Армия Шойгу сообщил о формировании в ВКС РФ первого полка истребителей МиГ-31 с «Кинжалами» Кира Карон Также в ходе выступления на коллегии МО РФ министр обороны отметил, что в России полностью перевооружен первый полк ракетных комплексов «Авангард». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что в Воздушно-космических силах РФ сформирован первый авиационный полк истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». «Сформирован отдельный авиационный полк, вооруженный самолетами МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"», - сказал Шойгу на итоговой коллегии Министерства обороны РФ. Ранее президент России Владимир Путин обозначил основные направления развития ВС РФ. Президент заявил, что современные конфликты проходят не по шаблону. Победят те, кто принимает нестандартные решения. По его словам, необходимо готовить всесторонне развитых командиров, которые должны иметь возможности для карьерного роста. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика