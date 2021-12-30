Экспедиция «Умка-2021», «Ответ» на море и «Авангард» для РВСН: чем запомнился 2021 год для ВС РФ

Весь мир с восторгом наблюдал за уникальной арктической экспедицией «Умка-2021», в ходе которой сразу три атомные подлодки всплыли из-подо льда, а одна провела торпедную стрельбу. Также в точке, близкой к Северному полюсу, самолеты МиГ-31 совершили дозаправку в воздухе.

Значительно в этом году обновилась техническая составляющая армии - Всего Военно-морской флот в этом году получил три атомные подлодки: две многоцелевые проекта «Ясень-М» - «Казань» и «Новосибирск» и один ракетоносец проекта «Борей» - «Князь Олег».

Минобороны провело целый ряд успешных испытательных пусков. Например, гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон», способная достичь скорости в 9 махов. Стреляли в этом году из-под воды с атомной подлодки «Северодвинск» и с борта фрегата «Адмирал Горшков».

Еще одна сокрушительная новинка - противолодочный ракетный комплекс «Ответ». Ракету запустили с борта корабля «Маршал Шапошников» в акватории Японского моря.

В Ракетных войсках стратегического назначения завершено перевооружение первого ракетного полка на ракетный комплекс «Авангард». Авиационная составляющая стратегических ядерных сил пополнилась четырьмя модернизированными ракетоносцами Ту-95МС.

До самого высокого показателя за всю историю существования доведен уровень современности в ядерной триаде - 89,1%. Кроме того, сформирован отдельный авиационный полк, вооруженный самолетами МиГ-31ИК с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

Успехи Минобороны есть и в космосе. На военном космодроме Плесецк состоялся пуск перспективной грузовой тяжелой космической ракеты «Ангара» с разгонным комплексом «Персей». Кроме того, в этом году представили уникальный беспилотник «Охотник».

Но не только обновлением вооружения и масштабными учениями по всей стране запомнилось в этом году военное ведомство. Огромная работа проделана в гражданской и миротворческой миссиях. Это помощь в борьбе с природными катастрофами, эвакуация соотечественников из Сирии и Афганистана, а также доставка гуманитарной помощи нуждающимся.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов