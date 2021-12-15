«Ответ» в Японском море: как прошел пуск ракеты новейшего комплекса с фрегата ТОФ

После старта палуба российского фрегата «Маршал Шапошников» в клубах дыма. Ракета набирает скорость в два с половиной раза быстрее звука, мгновенно сжигая реактивное топливо. Сначала уходит вертикально вверх, резко набирая высоту, и только через несколько секунд становится заметно небольшое отклонение, когда ракета ложится на баллистическую траекторию и корректирует курс.

Особенно хорошо видно с борта вертолета палубной авиации, как ракета улетает в заданную точку, пропадая в облаках. Это отработал перспективный российский противолодочный корабельный ракетный комплекс «Ответ» - убийца подводных лодок.

Не важно, как умело скрывается противник, «Ответ» простой и безошибочный. За десятки километров от российского фрегата ракета уже сбросила в воду торпеду, которая найдет цель при помощи активной головки гидроакустического наведения.

Кадры, как торпеда на парашюте спускается в воду, показывать нельзя, они строго засекречены. Однако уже известно, что испытания прошли успешно, цель на глубине уничтожена. «Ответ» разработан на базе уже ставшей знаменитой российской ракеты «Калибр», а значит, может стартовать из тех же транспортно-пусковых контейнеров.

Из этих же пусковых установок мы можем запускать «Калибры», «Ониксы», в перспективе «Цирконы», то есть появляется возможность избирательно поражать различные цели, наносить удары по береговым целям, поражать надводные корабли и бороться с подводными лодками.

С разработкой и испытаниями противолодочного комплекса российские боевые корабли получают дополнительный функционал. Появляется еще один эффективный инструмент, на этот раз для борьбы с подводным противником. Фрегат «Маршал Шапошников», экипаж которого произвел пуск «Ответа», недавно прошел модернизацию. Он уже оснащен крылатым «Калибром» и новейшими оборонительными системами. В перспективе и вооружение корабля гиперзвуковыми «Цирконами».

Мощный Военно-морской флот - гарантия безопасности страны. Именно поэтому российские эскадры отправляются в дальние походы. Российский триколор теперь видят в Средиземном, Красном, Аравийском морях, Индийском, Атлантическом океанах. И конечно, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где военная активность стран НАТО растет от месяца к месяцу.

Помимо НАТО, в Азиатско-Тихоокеанском регионе в этом году появился и новый военный блок AUKUS, в который вошли США, Великобритания и Австралия. Союзники в ближайшее время, помимо прочего, планируют создать мощный атомный подводный флот. И в этом контексте название перспективного российского противолодочного комплекса говорит само за себя.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгих