Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

«Ответ» в Японском море: как прошел пуск ракеты новейшего комплекса с фрегата ТОФ

Павел Ремнев
13:24 15.12.2021
Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в Японском море произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ». Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель.
«Ответ» в Японском море: как прошел пуск ракеты новейшего комплекса с фрегата ТОФ
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

После старта палуба российского фрегата «Маршал Шапошников» в клубах дыма. Ракета набирает скорость в два с половиной раза быстрее звука, мгновенно сжигая реактивное топливо. Сначала уходит вертикально вверх, резко набирая высоту, и только через несколько секунд становится заметно небольшое отклонение, когда ракета ложится на баллистическую траекторию и корректирует курс.

Особенно хорошо видно с борта вертолета палубной авиации, как ракета улетает в заданную точку, пропадая в облаках. Это отработал перспективный российский противолодочный корабельный ракетный комплекс «Ответ» - убийца подводных лодок.

Не важно, как умело скрывается противник, «Ответ» простой и безошибочный. За десятки километров от российского фрегата ракета уже сбросила в воду торпеду, которая найдет цель при помощи активной головки гидроакустического наведения.

Кадры, как торпеда на парашюте спускается в воду, показывать нельзя, они строго засекречены. Однако уже известно, что испытания прошли успешно, цель на глубине уничтожена. «Ответ» разработан на базе уже ставшей знаменитой российской ракеты «Калибр», а значит, может стартовать из тех же транспортно-пусковых контейнеров.

Из этих же пусковых установок мы можем запускать «Калибры», «Ониксы», в перспективе «Цирконы», то есть появляется возможность избирательно поражать различные цели, наносить удары по береговым целям, поражать  надводные корабли и бороться с подводными лодками.

С разработкой и испытаниями противолодочного комплекса российские боевые корабли получают дополнительный функционал. Появляется еще один эффективный инструмент, на этот раз для борьбы с подводным противником. Фрегат «Маршал Шапошников», экипаж которого произвел пуск «Ответа», недавно прошел модернизацию. Он уже оснащен крылатым «Калибром» и новейшими оборонительными системами. В перспективе и вооружение корабля гиперзвуковыми «Цирконами».

Мощный Военно-морской флот - гарантия безопасности страны. Именно поэтому российские эскадры отправляются в дальние походы. Российский триколор теперь видят в Средиземном, Красном, Аравийском морях, Индийском, Атлантическом океанах. И конечно, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где военная активность стран НАТО растет от месяца к месяцу.

Помимо НАТО, в Азиатско-Тихоокеанском регионе в этом году появился и новый военный блок AUKUS, в который вошли США, Великобритания и Австралия. Союзники в ближайшее время, помимо прочего, планируют создать мощный атомный подводный флот. И в этом контексте название перспективного российского противолодочного комплекса говорит само за себя.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгих

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:26 В стране и мире
Видео
Катавшегося по ТЦ на автомобиле блогера уличили в обмане
14:10 В стране и мире
Путин сообщил Си Цзиньпину, что обсудил с Байденом угрозу расширения НАТО на восток
13:18 В стране и мире
Госдума приняла закон об использовании водительских прав для идентификации личности
10:46 В стране и мире
Роспотребнадзор оценил риск проникновения неизвестной болезни из Южного Судана в РФ
10:37 В стране и мире
Видео
Подозреваемая в хищении почти 23 миллионов рублей кассир рассказала, куда дела деньги
Популярное
Мясников перечислил главные причины заложенности носа
Видео
Названы победители финала армейского КВН
Диетолог назвала лучший напиток для профилактики рака и диабета
Видео
Хлебникова впервые после госпитализации рассказала о своем состоянии
Видео
«Вы погорячились»: Путин пошутил про «популярную» у автомобилистов услугу
Нутрициолог доступный продукт с уникальным противовирусным действием
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.