В Госдуме предложили проверить россиян на антитела к коронавирусу

В условиях очередной волны коронавируса в стране сложно определить, какой у россиян коллективный иммунитет, поскольку переболевшие иногда не попадают в статистику. Чтобы узнать реальный уровень коллективного иммунитета, необходимо протестировать россиян на антитела к COVID-19. Такого мнения придерживается врач-иммунолог, кандидат медицинских наук и депутат Госдумы Сергей Леонов.

«Есть большое количество людей, которые переболели не в больницах и не сдавали тест на инфекцию. Надо понять, какой у нас реальный коллективный иммунитет, и из этого уже исходить», - пояснил Леонов.

Он также отметил, что тестирование не обязательно проводить на всех, поскольку существуют научные методы для определения иммунитета в популяции. Специалист добавил, что после того, как результаты будут известны, можно будет оценить, помогли ли «антиковидные» ограничения.

«Можно не всех массово проверять. Есть определенные научные методы, как можно определить уровень иммунитета в популяции. Для этого надо взять определенное количество людей разного возраста из разных регионов и провести исследование. Таким образом мы сможем понять реальный популяционный иммунитет в регионах России и понять, где и какие „антиковидные“ ограничения сработали. Это будет системный анализ, а потом на основе полученных данных можно было бы сделать определенные выводы и предложить решение», - сказал врач в интервью радио Sputnik.

Восьмого ноября в России завершился режим нерабочих дней, который должен был замедлить темпы заражения COVID-19, названный в народе «ковикулами». После этого в Кремле заявили, что оценить результаты прошедшего локдауна можно будет только спустя определенное время. Однако некоторые регионы страны продлили нерабочий режим на несколько дней, а в некоторых городах даже на неделю. Соответствующие решения приняли местные власти, исходя из ситуации с коронавирусом в своем регионе.