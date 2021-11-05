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Голикова назвала десять регионов России, где ситуация с COVID-19 стала хуже

Иван Линдеманн
17:42 05.11.2021
По ее словам, необходимо ускорить вакцинацию населения и пресекать попытки фальсификации медицинских документов о прививке.
Голикова назвала десять регионов России, где ситуация с COVID-19 стала хуже
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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В десяти регионах России за неделю осложнилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Об этом заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. За основание взяты показатели в период с 29 октября по 5 ноября.

«В список неблагополучных попали Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Татарстан, Тува, Чувашия», - сказала Голикова.

Вице-премьер отметила, что система QR-кодов сейчас действует почти во всех регионах страны. Также, по ее словам, необходимо ускорить вакцинацию населения и пресекать попытки фальсификации медицинских документов о прививке.

«От этого зависят сроки окончания пандемии для России», - добавила Голикова.

По последним данным, в России полностью привились 57 256 745 человек. В настоящее время коллективный иммунитет составляет 48% при необходимом показателе в 80%. В стране за последние 24 часа выявили 40 735 новых случаев COVID-19 в 85 регионах.

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