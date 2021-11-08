Почти 40 тысяч заражений COVID-19 выявлено в России за сутки

В России за прошедшие сутки было выявлено 39 400 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба, показатель на 235 случаев превысил данные предыдущего дня - тогда было выявлено 39 165 случаев. При этом за сутки выздоровели 25 582 человека.

Наибольшее число заражений обнаружено в Москве и Московской области - 4 982 и 3 429 случаев соответственно. Еще 2 597 случаев выявлено в Санкт-Петербурге.

По данным оперштаба, рекордное число заражений было зафиксировано 6 ноября. Тогда было выявлено 41 335 новых случаев COVID-19 в 85 регионах.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная рассказала, что симптомы коронавируса все чаще стали напоминать ОРВИ или грипп. Теперь большая часть больных отмечает у себя насморк и боли в горле, притом что потеря вкуса и обоняния уже не стоит на первом плане.