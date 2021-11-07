«Ковикулы закончились»: как в России прошла нерабочая неделя

Нерабочую неделю, которая должна была замедлить темпы заражения COVID-19, названную в народе «ковикулами», многие россияне восприняли слишком буквально и решили провести их вдали от дома. Одним из таких мест стал город Сочи. Ежедневно на курорт прибывало почти 25 тысяч человек, а четвертого ноября приехало 100 тысяч сразу. Несмотря на это, в отелях ажиотажа не было, но заселяли людей только при наличии сертификатов о вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов. Потенциальные переносчики коронавируса стоят толпами около кафе и ресторанов - внутрь пускают только при наличии QR-кодов.

Однако в других регионах картина была более печальной. Ситуация с заболеваемостью осложнилась в десяти субъектах: в Ярославле, Тюмени, Челябинске, Саратове, Белгороде и Магадане - заполнены все койки в больницах. Врачи из Красноярска, Татарстана, Тывы и Чувашии работают на пределе возможностей. Закрылись рестораны, салоны красоты и кинотеатры.

В локдаун COVID-госпитали пополнялись пациентами, которые заразились еще до его начала. В субботу, 6 ноября, зафиксирован антирекорд с начала пандемии в России - более 41 тысячи новых заболевших. И это при жестких ограничениях в Москве и области, но если бы им следовали все, таких цифр удалось бы избежать.

Маска, антисептик и QR-код - актуальный набор последних двух лет. Надолго ли он останется в наших карманах, зависит только от коллективного иммунитета. Сейчас он составляет 48%, в том числе благодаря вакцинации, но необходимый минимум иммунитета - 80%. Полный цикл прививок от коронавируса в России сделали более 57 миллионов раз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Реальное спасение от тяжелого течения болезни и спасение от летальных исходов - это вакцинация. Я с коллегами разговариваю в некоторых странах, там 60 с лишним процентов населения было вакцинировано, а потом - раз - вспышка пошла. Я спрашивал лично: а что случилось? Упустили момент, не начали вовремя ревакцинацию - надо это иметь в виду», - отметил глава государства.

И вот, в конце нерабочей недели объявлены данные, ради которых, отчасти, и задумывались ограничения. Скорость вакцинации выросла в четыре раза, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Те меры, которые были приняты, в том числе по подталкиванию населения к вакцинации, они тоже сработали. Мы видим, что общее количество пациентов возросло практически в 4-5 раз, темпы очень хорошие», - подчеркнул он.

Благодаря локдауну стабилизировалась ситуация в Москве, где с начала пандемии переболело почти два миллиона человек, сказал градоначальник Сергей Собянин.

«С понедельника нерабочие дни продлены не будут. Мы приступаем к обычной работе, но конечно с условием тех требований, которые были определены до этого. Речь идет о строгом соблюдении санитарных норм, 30% дистанционной работе работников предприятий, самоизоляции пожилых граждан и тех, у кого хронические заболевания», - отметил Собянин.

К завершению нерабочих дней в столице люди устали от ограничений, и несмотря на пасмурную погоду, снова стали выходить на улицы, вооружившись масками и сертификатами вакцинации. Но некоторые, не имея ни одного, ни второго продолжают спокойно гулять по паркам. Как, например, на ВДНХ, но многие даже не знают, что буквально в нескольких метрах отсюда находится COVID-госпиталь, где лежат сотни больных в тяжелом состоянии.

Санкт-Петербург также выходит на работу после «ковикул». В Свердловской области, Татарстане и на Алтае ограничения станут новой нормой жизни до нового года. Планируется введение QR-кодов для проезда в общественном транспорте людей старше 60 лет. В ряде регионов без вакцины нельзя будет попасть в торгово-развлекательные центры.

Помимо этого, правительство продлило до 31 декабря розыгрыш денег за сделанную прививку, а призовой фонд увеличило до двухсот тысяч рублей. Но граждан больше пугает риск остаться без доступа в торговые центры перед новогодними праздниками - в городах открылся сезон охоты за прививками. «Спутник Лайт», который долго не был востребован, в миг закончился. Причины банальны: после уколов им сертификат о вакцинации приходит сразу.

Свет в окнах российских больниц горит круглосуточно. В Саратове врачи реанимации спасают беременных, болеющих COVID-19. В этом ковид-госпитале десятки подобных случаев. В эти минуты за жизни одной из матерей и ее младенца борются врачи. Марию Райкову, у которой не было прививки, медиками удалось вернуть к жизни после обширного поражения легких и постоянной температуры 38,5. Но ребенка в утробе женщина потеряла.

«Пришлось бежать в больницу, а уже очень большое поражение легких. Поэтому я виновата во всем. В том, что не привилась. В том что потеряла ребенка, по сути по своей глупости», - рассказала пациентка.

Пока медики спасают жизни зараженных, в интернет пространстве плодятся те, кто, кажется, хочет добавить врачам работы. Антиваксеры - противники прививок, ведут пропаганду по всем фронтам. В Нижегородской области один из них устроил фаер-шоу - вязал маски и поджег их. Отдельные личности даже собирают публику на улице, которой рассказывают мифы из интернета о якобы чипировании с помощью вакцин.

Но как оказалось, антиваксеры есть не только среди людей, не обладающих авторитетом в медицинской среде, но и среди самих врачей. Но все это намеренное дезинформирование населения, бороться с которым можно, как и с распространением инфекции, только жесткими мерами.

Ранее в авторитетном медицинском журнале Lancet опубликовали результаты одной второй фазы исследований вакцины «Спутник Лайт». Однокомпонентная вакцина от коронавируса нового типа безопасна и эффективна для пациентов. В испытаниях участвовали 110 здоровых жителей. Но вопрос в глазах людей сохраняется - почему недоверие к вакцине сохраняется.