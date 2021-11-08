«Ковикулы» не закончились: в каких регионах продлили нерабочие дни

В некоторых регионах России нерабочие дни продлятся еще почти неделю, а именно в Томской, Челябинской, Новгородской и Курской областях. В Смоленской области режим также продлили, но только до 10 ноября. Соответствующие решения приняли местные власти, исходя из ситуации с коронавирусом в своем регионе.

В Новгородской области добавлены несколько новых ограничений: приостанавливается работа общепита, кинотеатров, концертных залов, соляриев.

Власти Томской области назвали обстановку с COVID-19 в регионе напряженной. С понедельника, 8 ноября, жителям области нужно будет предъявлять сертификат о вакцинацию от COVID-19 при посещении общественных мест, кафе, ресторанов и при заселении в гостиницы.

В Челябинской области нерабочие дни продлены до 12 ноября включительно. Помимо этого, до 14 ноября на дистанционный режим переводятся школы, вузам также рекомендовано перейти на дистанционный режим. QR-коды будут необходимы для посещения общественных мест.

Губернатор Курской области также продлил режим на пять рабочих дней. Все ранее введенные ограничения сохраняются, вузы и учреждения среднего профессионального образования продолжат дистанционное обучение. А вот школьникам 9 и 11 классов разрешили вернуться за парты.

В Смоленской же области ограничения продлены только до 10 ноября, но все ограничения сохраняются. Кроме этого, все организации, не приостанавливающие свою деятельность в период нерабочих дней, обязаны обеспечить техвозможность проверки достоверности сертификата о вакцинации или других альтернативных документах.

В столичном же регионе мэр города Сергей Собянин не продлевал нерабочие дни. По словам градоначальника город вернется к обычной жизни в понедельник, 8 ноября, но с условием соблюдения ранее принятых ограничительных мер: домашний режим для пожилых людей, перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний. Помимо этого, вход в музеи и театры с понедельника в Москве станет производиться по QR-кодам.