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В Кремле оценили результаты прошедшего локдауна

Алексей Курильченко
12:26 08.11.2021
Правительство будет готово дать оценку влияния нерабочей недели на заболеваемость COVID-19 спустя определенное время.
В Кремле оценили результаты прошедшего локдауна
© Фото: Мария Девахина, РИА Новости
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Влияние прошедшей нерабочей недели в России на заболеваемость коронавирусом можно будет оценить лишь спустя определенное время. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, стабилизация ситуации в Москве дала основание не продлевать нерабочий режим в столице.

«Пока рано делать выводы - они будут понятны где-то через неделю. Вы слышали заявления глав регионов - в первую очередь я говорю о заявлениях Сергея Собянина. Он сказал, что ситуация в этом плане стабилизируется. Это дало основания, чтобы не продлевать этот режим в Москве. Но полный эффект можно будет осознать с более длинной перспективы», - заявил Песков журналистам.

В конце нерабочей недели были объявлены данные, ради которых отчасти и задумывались ограничения. Скорость вакцинации выросла в четыре раза, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Благодаря локдауну стабилизировалась ситуация в Москве, где с начала пандемии переболело почти два миллиона человек.

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