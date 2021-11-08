В Кремле оценили результаты прошедшего локдауна

Влияние прошедшей нерабочей недели в России на заболеваемость коронавирусом можно будет оценить лишь спустя определенное время. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, стабилизация ситуации в Москве дала основание не продлевать нерабочий режим в столице.

«Пока рано делать выводы - они будут понятны где-то через неделю. Вы слышали заявления глав регионов - в первую очередь я говорю о заявлениях Сергея Собянина. Он сказал, что ситуация в этом плане стабилизируется. Это дало основания, чтобы не продлевать этот режим в Москве. Но полный эффект можно будет осознать с более длинной перспективы», - заявил Песков журналистам.

В конце нерабочей недели были объявлены данные, ради которых отчасти и задумывались ограничения. Скорость вакцинации выросла в четыре раза, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Благодаря локдауну стабилизировалась ситуация в Москве, где с начала пандемии переболело почти два миллиона человек.