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Маски, блокпосты и QR-коды: как в российских регионах соблюдают меры по COVID-19

Виктория Косогляденко
Олег Лавров
06:45 02.11.2021
В РФ с начала пандемии было выявлено 8 554 192 случая инфицирования коронавирусом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Во многих российских регионах идут проверки соблюдения мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В результате инспекциями были выявлены многочисленные нарушения.

Так, во Владивостоке представители контролирующих органов посетили шесть заведений общепита. В одном из них не оказалось ни антисептиков, ни масок. Ресторану был выписан штраф.

В Хабаровске прошел рейд по кинотеатрам. Там строго следуют новым требованиям - пускают только по QR-кодам. В Москве приостановка деятельности на 3 месяца или крупный штраф - до миллиона рублей - грозит компании «Волга-комплекс». Она, несмотря на ограничения, проводила массовые мероприятия на территории Северного речного вокзала. Кроме того, не обеспечила соблюдение санитарных требований на семи судах.

В Нижнем Новгороде в торговых центрах были также обнаружены нарушения антиковидных мер. В Кургане в ТЦ требования выполняют лишь наполовину. Через главный вход пускают по QR-кодам, а для тех, у кого его нет - оборудовали специальную дорожку и даже огородили ее деревянными поддонами.

В Карачаево-Черкесии выяснилось, что вице-премьер республики, несмотря на ограничения, устроил свадьбу дочери. На торжестве присутствовало около тысячи человек.

Одним из немногих регионов, где их ношение в общественных местах не требуется, остается Сахалин. Там ситуация с коронавирусом относительно благополучная.

А в Севастополе отменили одну из самых жестких мер - блокпосты на въезде в город. Власти отмечают, что блокпосты были нужны именно в первые дни ограничений, чтобы снизить туристический поток. Данной цели удалось достичь, и теперь от проверок на въезде в город можно отказаться.

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