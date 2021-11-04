Продлить или не продлить: как регионы РФ решают вопрос о режиме нерабочих дней

Нерабочие дни в Москве продлевать не будут. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Но пенсионеры должны оставаться дома, а треть сотрудников предприятий на удаленке.

Аналогичное решение приняли и власти Подмосковья. А вот в Хабаровском крае, Челябинской и Курской областях сохраняют ограничения до 12 ноября, в Брянской - до 14, в Томской и Новгородской - до 15.

Практически везде продолжат требовать QR-коды. Из-за которых уже активизировались мошенники и даже появилась новая профессия.

Новая ковидная реальность с ограничениями - новые безграничные услуги. Сергей называет себя QR-курьером. Привился два месяца назад, но решил, что его QR-код может пригодиться не только ему одному.

В первый же день московского локдауна Сергей разместил объявление в интернете. Он готов сделать все, что неподвластно тем, у кого нет прививки - за 500 рублей. Звонят, пишут и переводят деньги каждый день. Даже те, у кого QR-код есть, просят стать Сергея другом на час. Составить компанию для похода в музей.

Пока одни ходят по музеям, другие скучают по гастрономической столичной жизни. Бары и кафе закрыты, заведения работают только на вынос. Таких жестких мер нет разве только что в московских гостиницах. Завтрак, обед и ужин без ограничений - в отельных ресторанах.

Семь тысяч с учетом НДС - во столько теперь обойдется поужинать в ресторане. Зато домой можно не ехать, номер тут же. Звонят москвичи. На выходные почти 30% номеров заняты именно жителями столицы, хотят посидеть в уютном месте и насладиться чашкой кофе.

А это Санкт-Петербург. Здесь такие же ограничения, как и в Москве, кафе работают только на вынос. Но вот улица Рубинштейна - главная тусовочная улица культурной столицы будто бы и не слышала о локдауне. Громкая музыка, бары переполнены.

Так, 11 ресторанов продолжают работать как ни в чем ни бывало. Теперь им грозит штраф до 300 тысяч рублей либо правоохранители отзовут QR -код заведения.

На какие только ухищрения сейчас не идут, лишь бы только не вакцинироваться - фотографируют QR-коды продуктов, копируют их из интернета или вовсе используют сертификаты своих знакомых. Передал свой код другому - штраф пять тысяч для обоих. За подделку - тюремный срок до года. Только за шесть месяцев задержали более двухсот человек.

Как бороться с поддельными QR-кодами - уже придумали. В центре имени Гамалеи разработали тест, который сразу покажет: прививался человек или нет - для этого нужно сдать анализ крови на наличие антител к мембранному белку аденовируса - этот маркер есть только у привитых. А программисты из Новосибирска создали приложение с двухфакторной системой проверки, которую не проведешь. Внутреннюю голографическую матрицу скопировать не получится.

В Хабаровском крае из-за высоких темпов заболеваемости вводятся новые ограничения. С 4 по 12 ноября закроют все торговые центры, бани и детские игровые центры. Четыре региона продлили нерабочие дни. Губернатор Курской области также не исключил такую меру.

В Москве ситуация с коронавирусом стабилизировалась, Сергей Собянин заявил, что в столице выходные закончатся. QR-коды для посещения музеев и театров останутся, как и требование об удаленной работе 30% сотрудников.

Ситуация в регионах остается сложной, но для борьбы с коронавирусом делается все возможное. Так, в Калининграде привовочные пункты теперь открыты даже ночью, то есть работают круглосуточно, без перерыва. Остается лишь только дойти - теперь в любое удобное время.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в регионах России, где были введены жесткие коронавирусные ограничения, включая QR-коды, снизились темпы роста заболеваемости COVID-19.