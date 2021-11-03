В Москве не будут продлевать нерабочие дни

Власти Москвы не станут продлевать режим нерабочих дней в городе. Такое заявление сделал столичный мэр Сергей Собянин.

«В Москве динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут», - сказал градоначальник в ходе осмотра нового эндоскопического центра ГКБ Буянова.

По словам Собянина, город вернется к обычной жизни в понедельник, 8 ноября, но с условием соблюдения ранее принятых ограничительных мер: домашний режим для пожилых людей, перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний. Помимо этого, вход в музеи и театры с понедельника в Москве станет производиться по QR-кодам.

Мэр также в очередной раз призвал жителей столицы пройти вакцинацию от коронавируса, отметив, что для этого в городе есть все возможности.

Ранее стало известно, что власти Челябинской и Курской областей приняли решение о продлении режима нерабочих дней до 12 ноября включительно.