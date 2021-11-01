Новгородская область первой решила продлить нерабочие дни

Режим нерабочих дней в Новгородской области продлят еще на неделю. Об этом сообщил губернатор Андрей Никитин на заседании регионального оперштаба.

«Мы продлим еще на одну неделю период нерабочих дней с сохранением заработной платы», - сказал он.

Никитин уточнил, что в этот период будут ужесточены требования к работе разного рода организаций, ряд организаций будут закрыты.

С четверга, 28 октября, в Москве, Подмосковье и ряде регионов РФ начались нерабочие дни, введенные в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Во время вынужденных выходных не будут работать организации, за исключением самых необходимых. В числе последних окажутся организации городской инфраструктуры, предприятия непрерывного цикла, медицинские учреждения и некоторые другие. Изначально предполагалось, что нерабочие дни продлятся до воскресенья, 7 ноября.