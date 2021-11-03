Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Смоленской области продлили режим нерабочих дней

Иван Линдеманн
21:08 03.11.2021
Нерабочие дня будут продлены до 10 ноября включительно.
В Смоленской области продлили режим нерабочих дней
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
Читайте нас на:

На территории Смоленской области продлили режим нерабочих дней. Как сообщает оперативный штаб региона, это сделано в связи с текущей эпидемиологической обстановкой.

Нерабочие дня будут продлены до 10 ноября включительно. Изменения внесены в указ «О введении режима повышенной готовности».

«Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация показывает, что одной декады строгих ограничений для преодоления кризиса недостаточно. В связи с этим принято решение продлить режим нерабочих дней еще на три дня – с 8 по 10 ноября включительно», - приводится заявление губернатора региона Алексея Островского.

Ранее стало известно, что власти Москвы не станут продлевать режим нерабочих дней в городе. По словам Сергея Собянина, в Москве динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Вместе с тем в ряде регионов, в числе которых Челябинская и Курская область, режим нерабочих дней был продлен.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.