В стране и мире В Смоленской области продлили режим нерабочих дней Иван Линдеманн Нерабочие дня будут продлены до 10 ноября включительно. © Фото: Павел Бедняков, РИА Новости Читайте нас на: На территории Смоленской области продлили режим нерабочих дней. Как сообщает оперативный штаб региона, это сделано в связи с текущей эпидемиологической обстановкой. Нерабочие дня будут продлены до 10 ноября включительно. Изменения внесены в указ «О введении режима повышенной готовности». «Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация показывает, что одной декады строгих ограничений для преодоления кризиса недостаточно. В связи с этим принято решение продлить режим нерабочих дней еще на три дня – с 8 по 10 ноября включительно», - приводится заявление губернатора региона Алексея Островского. Ранее стало известно, что власти Москвы не станут продлевать режим нерабочих дней в городе. По словам Сергея Собянина, в Москве динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Вместе с тем в ряде регионов, в числе которых Челябинская и Курская область, режим нерабочих дней был продлен. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика