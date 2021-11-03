В двух российских регионах продлили режим нерабочих дней

Власти Челябинской области приняли решение о продлении режима нерабочих дней до 12 ноября включительно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

«По решению оперативного штаба в Челябинской области в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 продлевается режим нерабочих дней с 8 ноября 2021 года до 12 ноября 2021 года включительно с сохранением за работниками заработной платы», - приводит ТАСС текст сообщения.

Аналогичное решение приняло руководство Курской области. Там, согласно заявление местного губернатора Романа Старовойта, режим нерабочих дней также будет продлен до 12 ноября включительно.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не принимали решения о продлении режима нерабочих дней в стране. Стоит, однако, отметить, что, согласно закону, региональные власти на свое усмотрение могут вводить дополнительные меры для борьбы с распространением COVID-19, исходя из эпидемиологической ситуации на местах.

Напомним, в России за минувшие сутки было выявлено 40 443 новых случаев заражения коронавирусом. Также был обновлен рекорд суточной смертности от инфекции - 1 189 человек за 24 часа.