В Госдуме рассказали, что делать, если не приезжает скорая

В пандемию коронавируса вопрос вызова скорой помощи стал одним из главных. Россиянам напомнили, что при стабильном самочувствии пациенту следует соблюдать постельный режим, пить больше воды и как можно чаще проветривать помещение.

Если у человека проявляются тяжелые симптомы - температуре выше 38,5 градусов, боли в груди, чувство нехватки воздуха - необходимо вызывать «неотложку». Но что делать, если отказали в приезде скорой? По словам председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова, можно позвонить на «горячие линии» по коронавирусу.

«Обязательно скажите оператору, сколько вам лет, сообщите, есть ли у вас сопутствующие болезни, были ли контакты с зараженными коронавирусом. Можно позвонить на единую «горячую линию» по коронавирусу по номеру 8-800-2000-112, а также на «горячие линии», работающие в каждом регионе», - цитирует Хубезова «Парламентская газета».

Он также рассказал, что один из наиболее действенных способов - обращение к своему страховому представителю по ОМС. Звонить можно в любое время, а номер телефона должен быть указан в полисе, добавил Хубезов.

Врачи напоминают, что в период пандемии необходимо соблюдать меры профилактики, поскольку появился новый штамм коронавируса «омикрон». В пятницу, 26 ноября, ВОЗ признала его угрозой для мира. Несмотря на то, что он может быть заразнее предыдущих мутаций, эксперты советуют не подаваться панике, ведь существующие вакцины могут быть эффективны в борьбе с «омикроном».