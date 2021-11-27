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В ВОЗ предположили, что омикрон-штамм может быть заразнее других

Кира Тило
23:23 27.11.2021
Мелита Вуйнович также отметила, что появление «омикрона» не должно служить поводом для паники, поскольку еще нет доказательств, что существующие вакцины неэффективны против мутации.
В ВОЗ предположили, что омикрон-штамм может быть заразнее других
© Фото: pexels.com
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Новый штамм коронавируса «омикрон» может быть более опасным, чем его предшественники. Такое предположение выдвинула представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Он сейчас так выглядит (опаснее штамма "дельта" - прим. ред.), надо чуть-чуть подождать, потому что и "бета" вел себя так, имел такие, скажем, возможности», - уточнила она.

Вуйнович подчеркнула, что ВОЗ ведет мониторинг всех изолятов вируса, но необходимо исследовать омикрон-штамм, чтобы понять: более он инфективен или нет.

«Ведется очень сильный надзор над всеми изолятами вируса, усиливается генетическое секвенирование вируса. ВОЗ в течение 24 часов (после информации от ЮАР - прим. ред.) собрала экспертную группу и тогда сделаны рекомендации, прежде всего, что надо исследовать (новый штамм - прим. ред.), потому что мы еще не знаем, есть предположения, что он может быть более инфективным», - сказала Вуйнович в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Несмотря на это представитель ВОЗ заявила, что появление омикрон-штамма не должно служить поводом для паники. Она объяснила это тем, что на данный момент не существует доказательств того, что вакцины будут неэффективны против мутации.

ВОЗ 26 ноября признала новый штамм коронавирусной инфекции - «омикрон» - с кодировкой B.1.1.529 угрозой для мира. По словам экспертов, пример ЮАР показал, что омикрон-штамм может затронуть большее число людей, чем его предшественники. В связи с этим в ООН заявили о необходимости ввести ограничения на поездки из Южной Африки.

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