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Кардиолог рассказала, когда нужно вызывать скорую при коронавирусе

Иван Линдеманн
07:48 28.07.2021
При стабильном самочувствии пациенту следует соблюдать постельный режим, пить больше воды и как можно чаще проветривать помещение.
Кардиолог рассказала, когда нужно вызывать скорую при коронавирусе
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Если у больного коронавирусом температура выше 38 градусов держится дольше пяти дней, а частота дыхательных движений - больше 22 в минуту, то нужно срочно вызывать скорую. Об это предупредила врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

«Когда сатурация (показатель насыщения крови кислородом - прим.ред.) падает ниже 95, это уже повод вызывать скорую помощь», - сказала она в видео на YouTube-канале.

Показатели состояния здоровья Кореневич рекомендовала отслеживать не реже трех раз в день. При стабильном самочувствии пациенту следует соблюдать постельный режим, пить больше воды и как можно чаще проветривать помещение.

«Прием антикоагулянтов (лекарственные препараты, препятствующие чрезмерному образованию тромбов - прим. ред.) должен обсуждаться с врачом», - отметила кардиолог.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что тромбоз является одним из наиболее распространенных осложнений коронавирусной инфекции. Также он уточнил, кто подвержен риску его возникновения.

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